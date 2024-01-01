Gliglish

Gliglish

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Вебсайт: gliglish.com

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Gliglish — це інструмент вивчення мови на основі штучного інтелекту, розроблений, щоб допомогти вам покращити свої мовні навички за допомогою активного мовлення та взаємодії. Він пропонує захоплюючий досвід навчання, дозволяючи вам спілкуватися з викладачем ШІ та розігрувати ситуації з реального життя. Цей метод спрямований на вдосконалення навичок мовлення та аудіювання та допомагає користувачам говорити більше, як рідна мова. Доступ до Gliglish можна отримати в будь-який час і в будь-якому місці, що робить його гнучким для послідовної щоденної практики мови. Інструмент підтримує кілька мов, що дозволяє користувачам вивчати різні діалекти з усього світу. Gliglish використовує технологію штучного інтелекту, подібну до ChatGPT, і надає різні функції, як-от інтелектуальний штучний інтелект, запропоновані теми для розмови, регульовану швидкість розмови та багатомовне розпізнавання мовлення. Він також надає відгуки про вашу граматику, переклади слів і речень і аналіз вашої вимови. Інструмент пропонує модель на основі підписки, де користувачі можуть вибирати між місячним і річним планами для необмеженого доступу до його функцій і пріоритетного доступу в години пік.

Вебсайт: gliglish.com

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