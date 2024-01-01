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Glider AI Skill Intelligence Platform, 2021 SIA winner for most innovative HR technology, provides hiring solutions including virtual assessments, coding/video interviews, screen bots, and more to scale hiring quality talent for Enterprises, Staffing Firms, and MSPs. Global brands like Intuit, PwC, Amazon, and Capital One trust Glider to validate candidate quality and fit across any role in any industry. On average, customers see a 3x placement rate, a 50% reduction in time-to-fill, and a 98% improvement in candidate satisfaction. For more information, visit Glider AI.

Вебсайт: glider.ai

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