Glider AI

Glider AI

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Вебсайт: glider.ai

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Glider AI Skill Intelligence Platform, 2021 SIA winner for most innovative HR technology, provides hiring solutions including virtual assessments, coding/video interviews, screen bots, and more to scale hiring quality talent for Enterprises, Staffing Firms, and MSPs. Global brands like Intuit, PwC, Amazon, and Capital One trust Glider to validate candidate quality and fit across any role in any industry. On average, customers see a 3x placement rate, a 50% reduction in time-to-fill, and a 98% improvement in candidate satisfaction. For more information, visit Glider AI.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для чат-ботів

Вебсайт: glider.ai

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Альтернативи

AWS Console

AWS Console

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Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Podium

Podium

podium.com

Verizon

Verizon

verizon.com

Tidio

Tidio

tidio.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Brevo

Brevo

brevo.com

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writesonic.com

Smartsupp

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