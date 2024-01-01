GliaStudio

GliaStudio

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Вебсайт: gliacloud.com

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GliaStudio — це автоматизована відеоплатформа, яка дозволяє командам поширювати контент за допомогою коротких відео. Він використовує технологію штучного інтелекту, щоб за лічені хвилини перетворити статті на відео. У ньому передбачено автоматичне резюмування тексту для ущільнення тривалого тексту в короткі резюме, численні медіа-ресурси для візуалізації за допомогою різноманітних медіа-ресурсів, а також фірмові теми та функції, які можна налаштувати для узгодженого брендингу. GliaStudio також дозволяє користувачам звільнити 50% часу творців контенту, щоб вони могли займатися більш якісною роботою. За допомогою GliaStudio команди можуть створювати відео з вмісту новин, публікацій у соціальних мережах, спортивних подій у прямому ефірі та статистичних даних за лічені хвилини та збільшувати обсяг виробництва відео в 10 разів. GliaStudio довіряють такі впливові видавці, як Tiktok, KKBOX, YOUKU, PIXNET, Business NEXT і ZHIBO. Він також надає безкоштовний доступ до високоякісних медіа-активів.

Вебсайт: gliacloud.com

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