Зробіть продажі та маркетинг простими та веселими. GlassHive було розроблено з турботою та увагою команди, яка працювала разом з MSP будь-якого розміру, щоб допомогти їм досягти їхніх продажів і маркетингових мрій. І по дорозі ми продовжували бачити ту саму боротьбу. Прозорість, підзвітність, керування даними вручну — незалежно від компанії, їм довелося докласти зусиль, щоб усунути ті самі вузькі місця.

Категорії :

Вебсайт: glasshive.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «GlassHive». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.