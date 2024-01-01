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GlassHive

GlassHive

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: glasshive.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «GlassHive» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Зробіть продажі та маркетинг простими та веселими. GlassHive було розроблено з турботою та увагою команди, яка працювала разом з MSP будь-якого розміру, щоб допомогти їм досягти їхніх продажів і маркетингових мрій. І по дорозі ми продовжували бачити ту саму боротьбу. Прозорість, підзвітність, керування даними вручну — незалежно від компанії, їм довелося докласти зусиль, щоб усунути ті самі вузькі місця.

Категорії:

Business
Програмне забезпечення для відстеження електронної пошти

Вебсайт: glasshive.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «GlassHive». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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