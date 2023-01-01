Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Glances» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Як центральний центр для аналізу інформації про клієнтів і виконання особистих завдань, Glances інтегрує всі програми ваших клієнтів і надає спрощений перегляд даних, які їм потрібні в режимі реального часу – кодування не потрібне. Включає дії, що економлять час, доступні в будь-який час.

Вебсайт: glances.com

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