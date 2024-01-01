Альтернативи - GitMind
ClickUp
clickup.com
Наша місія — зробити світ продуктивнішим. Для цього ми створили одну програму, яка замінить їх усі – Завдання, Документи, Цілі та Чат.
Whimsical
whimsical.com
Спілкуйтеся візуально зі швидкістю думки – спільні блок-схеми, каркаси, наліпки та інтелектуальні карти.
Miro
miro.com
Miro — це онлайн-платформа для спільної дошки, яка дозволяє розподіленим командам ефективно працювати разом, від мозкового штурму за допомогою цифрових наліпок до планування та керування гнучкими робочими процесами.
Milanote
milanote.com
Milanote — це простий у використанні інструмент для організації ваших ідей і проектів у візуальні дошки. Додавайте нотатки, зображення, посилання та файли, упорядковуйте їх візуально та діліться ними зі своєю командою.
MindMeister
mindmeister.com
MindMeister — це онлайн-додаток для створення розумових карт, який дозволяє користувачам візуалізувати, ділитися та представляти свої думки через хмару. MindMeister був запущений у 2007 році програмною компанією MeisterLabs GmbH, заснованою Міхаелем Холлауфом і Тіллем Воллмером. Після 10 років на ри...
Lucid
lucid.app
Lucid — це єдиний візуальний пакет для співпраці, який дає командам можливість переходити від уявлення майбутнього до його побудови.
MURAL
mural.co
Наша платформа та професійні послуги дозволяють інноваційним командам думати та співпрацювати візуально для вирішення важливих проблем. Просто запишіть те, що думаєте, на наліпках. Потім упорядкуйте списки, блок-схеми, діаграми, рамки, методи та малюнки, щоб активізувати та вирівняти свою команду.
XMind
xmind.works
Ваш улюблений Mind Toolbox, тепер відкритий в Інтернеті. Веб-версія XMind, що працює в будь-яких сучасних браузерах. Він підключається до вашого Dropbox, Google Drive і OneDrive. Читайте, редагуйте та створюйте інтелектуальні карти в будь-який час і в будь-якому місці.
Gliffy
gliffy.com
Створюйте діаграми UML, блок-схеми, каркаси тощо. Наше безкоштовне програмне забезпечення для діаграм та онлайн-інструменти для діаграм покращують співпрацю та спілкування.
Padlet
padlet.com
Padlet — це цифрове полотно для створення чудових проектів, якими легко ділитися та співпрацювати. Він працює як аркуш паперу. Ми даємо вам порожню сторінку - падлет - і ви можете розміщувати на ній все, що завгодно. Перетягніть відео, запишіть інтерв’ю, зробіть селфі, напишіть власні текстові допис...
Mindomo
mindomo.com
Створюйте інтелектуальні карти, концептуальні карти, контури та діаграми Ганта, щоб покращити своє мислення та навчання. Інтернет, робочий стіл, iOS, Android. Розумна карта з нами безкоштовно!
Mindmup
mindmup.com
MindMup — це безпроблемний онлайн-творець розумових карт, розроблений компанією Sauf Pompiers Ltd.
Creately
creately.com
Програмне забезпечення для візуального робочого простору для спільної роботи над мозковим штурмом, плануванням, виконанням і аналізом проектів. Співпраця в реальному часі, нескінченне полотно та потужні можливості створення діаграм.
Wondershare EdrawMind
edrawmind.com
MindMaster — це безкоштовний мультиплатформенний інструмент для створення розумових карт, який надає комплексні рішення для мозкового штурму та управління знаннями. Спробуйте сьогодні!
MindManager
mindmanager.com
Внесіть ясність і структуру в плани, проекти та процеси. Інструменти візуальної продуктивності та програмне забезпечення для створення розумових карт, які перенесуть вас і вашу організацію туди, куди ви хочете бути.
Boardmix
boardmix.com
Boardmix — це онлайн-дошка для спільної роботи, яка об’єднує різні інструменти для підвищення ефективності команди та вільної уяви команди
Ayoa
ayoa.com
Думайте інакше, досягайте більшого. Ayoa — це інклюзивний комплексний додаток для створення інтелектуальних карт, дошки та спільної роботи, призначений для сприйняття відмінностей, підвищення творчості та досягнення результатів.
Mind42
mind42.com
Отримайте огляд різних типів розумових карт, створених на Mind42. Mind42 — це безкоштовне онлайн-програмне забезпечення для створення розумових карт, яке дозволяє вам співпрацювати та публікувати свої розумові карти разом з іншими.
ProcessOn
processon.com
Безкоштовна онлайн-схема Mind Map Професійний і потужний інструмент для малювання, який підтримує онлайн-співпрацю в режимі реального часу між кількома людьми та може використовуватися для малювання різноманітної графіки, наприклад діаграм прототипів, UML, BPMN та діаграм топології мережі.
Aha!
aha.io
Увійдіть у свій Aha! робочий простір. У вас ще немає облікового запису? Підпишіться на безкоштовну 30-денну пробну версію програмного забезпечення №1 у світі для створення дорожньої карти.
Klaxoon
klaxoon.com
Упевнено проводьте ефективні семінари. Безпроблемна платформа, що об’єднує команди для індивідуальних і продуктивних семінарів.
Bubbl.us
bubbl.us
Розумна карта та мозковий штурм онлайн з Bubbl.us! Створюйте барвисті інтелектуальні карти, щоб роздрукувати або поділитися ними з іншими. Мільйони людей по всьому світу використовують Bubbl.us для створення ідей, планування процесів і створення презентацій.
LinkFacts
linkfacts.link
LinkFacts — це онлайн-платформа ментальних карт для візуального фіксування інформації та ідей, а також обміну або публікації отриманих графіків/дерев
GroupMap
groupmap.com
Спільний мозковий штурм у режимі реального часу та прийняття рішень. Почніть із понад 60 шаблонів мозкового штурму або створіть власний. Шаблони включають SWOT, 6 Thinking Hats, Perceptual Maps, Stakeholder Maps, Risk Maps, Mind Maps, Lean Business Canvas та багато іншого…
Midlap
midlap.com
Midlap — це онлайн-інструмент для співпраці та мозкового штурму, де ми вирішуємо проблему, яка виникає через перемикання між кількома програмами для співпраці з вашою командою. Ми вирішуємо цю проблему, надаючи такі інструменти, як дошки, дошки Kanban, блок-схеми, файли, чат, події, діаграми Ганта т...