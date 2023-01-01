Альтернативи - Gitea
GitHub
github.com
GitHub, Inc. — американська багатонаціональна корпорація, яка надає хостинг для розробки програмного забезпечення та контролю версій за допомогою Git. Він пропонує функції розподіленого контролю версій і керування вихідним кодом (SCM) Git, а також власні функції. Він забезпечує контроль доступу та к...
GitLab
gitlab.com
GitLab — це веб-інструмент життєвого циклу DevOps, який надає менеджер сховища Git, що забезпечує вікі, відстеження проблем і функції безперервної інтеграції та розгортання, використовуючи ліцензію з відкритим кодом, розроблену GitLab Inc. Програмне забезпечення створено українським розробником Дмит...
Bitbucket
bitbucket.org
Bitbucket — це веб-сервіс сховища контролю версій, який належить Atlassian, для вихідного коду та проектів розробки, які використовують системи контролю версій Mercurial (з моменту запуску до 1 липня 2020 року) або Git (з жовтня 2011 року). Bitbucket пропонує як комерційні плани, так і безкоштовні о...
Scalingo
scalingo.com
Відкрийте для себе Scalingo, першу в Європі сертифіковану PaaS HDS (Health Data Hosting) і ISO 27001. Розмістіть свою програму у Франції та насолоджуйтеся першокласною підтримкою клієнтів. Розгортайте свої програми швидше.