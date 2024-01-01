Gigwell

Gigwell

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Вебсайт: gigwell.com

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Перша наскрізна платформа керування бронюванням. Ми є першою хмарною платформою бронювання, яка надає просте рішення для укладення контрактів, керування матеріально-технічним забезпеченням виконавців, збору онлайн-платежів і контролю цільових доходів у реальному часі.

Вебсайт: gigwell.com

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