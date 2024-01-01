Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Ghostery Private Search» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Приватна пошукова система Ghostery — це унікальна система, яка дозволяє здійснювати пошук в Інтернеті, не записуючи пошукову інформацію, надаючи об’єктивні результати. Приватна пошукова система Ghostery надає вам неупереджені результати, виявляє та повідомляє про трекери, перш ніж ви відвідуєте сайт, і надає результати без реклами для учасників.

Вебсайт: ghostery.com

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