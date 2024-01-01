Ghostery Private Search

Ghostery Private Search

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Вебсайт: ghostery.com

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Приватна пошукова система Ghostery — це унікальна система, яка дозволяє здійснювати пошук в Інтернеті, не записуючи пошукову інформацію, надаючи об’єктивні результати. Приватна пошукова система Ghostery надає вам неупереджені результати, виявляє та повідомляє про трекери, перш ніж ви відвідуєте сайт, і надає результати без реклами для учасників.
Категорії:
Utilities
Пошукові системи

Вебсайт: ghostery.com

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Альтернативи

Google Search

Google Search

google.com

Microsoft Bing

Microsoft Bing

bing.com

DuckDuckGo

DuckDuckGo

duckduckgo.com

Brave Search

Brave Search

search.brave.com

You.com

You.com

you.com

Yandex Search

Yandex Search

yandex.com

百度

百度

baidu.com

Yahoo Search

Yahoo Search

yahoo.com

Startpage

Startpage

startpage.com

Ecosia

Ecosia

ecosia.org

네이버 검색

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