Getfloorplan — це сервіс на основі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам швидко та легко створювати детальні 2D та 3D плани поверхів, а також віртуальні тури на 360°. Використовуючи Getfloorplan, користувачі можуть завантажити план поверху або ескіз всього за одну хвилину, а AI подбає про інше. З Getfloorplan користувачі можуть розраховувати на повний пакет високоякісних матеріалів лише за півгодини за доступною ціною. Послуга розроблена так, щоб вона була простою у використанні, з віджетом, доступним на всіх пристроях, і інструментами для чергування, дослідження та виконання плану. Getfloorplan також пропонує бюджетну автоматизацію для підтримки низьких цін і швидку обробку до 1000 зображень щодня. Клієнти повідомляють про збільшення кількості дзвінків на 30% при використанні 2D, 3D планів поверхів і віртуальних турів від Getfloorplan. Відгуки клієнтів підтверджують економію часу і грошей і високу якість матеріалів.

Вебсайт: getfloorplan.com

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