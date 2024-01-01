Альтернативи - GetApp
Capterra
capterra.com
Capterra, Inc. — це безкоштовний онлайн-продавець, який виступає посередником між покупцями та постачальниками технологій у галузі програмного забезпечення. Компанія допомагає споживачам у виборі програмного забезпечення для їхніх потреб за допомогою відгуків користувачів і досліджень.
SourceForge
sourceforge.net
SourceForge — це веб-служба, яка пропонує користувачам програмного забезпечення централізований онлайн-розташування для контролю та керування проектами програмного забезпечення з відкритим кодом і дослідницького програмного забезпечення для бізнесу.
G2
g2.com
Порівняйте найкраще бізнес-програмне забезпечення та послуги на основі оцінок користувачів і соціальних даних. Огляд програмного забезпечення CRM, ERP, HR, CAD, PDM і маркетингу.
Software Advice
softwareadvice.com
Пошук програмного забезпечення може бути непосильним. Давайте допоможемо. Ми допоможемо вам знайти правильне програмне забезпечення для вашого бізнесу — безкоштовно та всього за 15 хвилин.
B2B Stack
b2bstack.com.br
On B2B Stack you will find the best reviews on the most used tools in the world of B2B business. Find out the opinion of professionals who use the tool you are thinking about purchasing on a daily basis. Discover and compare the qualities and defects experienced by users before purchasing, without ...
SoftwareSuggest - Usser
softwaresuggest.com
SoftwareSuggest is an online platform which helps businesses, organizations & Professionals, in selecting the best software solutions. SoftwareSuggest simplifies the process by listing, reviewing and comparing business software. In the process, also helps software vendors discover and connect with ...
SoftwareSuggest - Vendors
softwaresuggest.com
SoftwareSuggest is an online platform which helps businesses, organizations & Professionals, in selecting the best software solutions. SoftwareSuggest simplifies the process by listing, reviewing and comparing business software. In the process, also helps software vendors discover and connect with ...
G2 Marketing Solutions
sell.g2.com
G2 Marketing Solutions is your door to the more than 90M people researching, comparing, and buying software on G2 every year. For 10 years and 2 million reviews, software vendors have trusted G2 to build credibility and power their pipeline.
PeerSpot
peerspot.com
Платформа Buying Intelligence від PeerSpot — це те, куди технічні професіонали звертаються, щоб отримати практичну й надійну інформацію про корпоративні технології, щоб вони могли бути впевнені, що купують саме те, що їм потрібно. Завдяки найбільшій у світі спільноті покупців корпоративних технологі...
Crozdesk
crozdesk.com
Crozdesk допомагає підприємствам знаходити та порівнювати програмне забезпечення в усіх основних категоріях програмного забезпечення. Ознайомтеся з цінами, функціями, відгуками користувачів, рейтингами, знижками тощо.
TrustRadius
trustradius.com
TrustRadius — це сайт для професіоналів, де можна поділитися реальними знаннями про реальний світ через детальні огляди продуктів бізнес-технологій.