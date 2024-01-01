Альтернативи - getAbstract
Scribd
scribd.com
Scribd — це американський сервіс підписки на електронні та аудіокниги, який включає мільйон найменувань. Scribd розміщує 60 мільйонів документів на своїй відкритій платформі публікації. Компанію, засновану в 2007 році Тріпом Адлером, Джаредом Фрідманом і Тихоном Бернстамом, зі штаб-квартирою в Сан-Ф...
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning, провідна платформа онлайн-навчання, допомагає організаціям підвищити рівень залучення учнів і розвинути навички, необхідні їм сьогодні та завтра. Завдяки понад 16 000 курсів, які викладають реальні експерти з Lynda.com, і понад 50 нових курсів, що додаються щотижня, бібліотека зав...
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business допомагає компаніям залишатися конкурентоспроможними в сучасному робочому середовищі, що швидко змінюється, пропонуючи свіжий навчальний контент на вимогу через потужний ринок контенту. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти співробітникам зробити все, що буде наступним — чи це наст...
Simplilearn
simplilearn.com
2 млн.+ учнів із понад 150 країн; 1500 занять щомісяця, 85% учнів повідомляють про кар’єрні переваги. Сьогодні Simplilearn є онлайн-кемпом №1 у світі для вивчення цифрових навичок. Від ролевих навчальних планів і університетських партнерських програм до безкоштовних курсів для початківців, навчання...
Blinkist
blinkist.com
Blinkist надає зайнятим професіоналам потужні ідеї, щоб вони могли розширити свої перспективи, бути більш креативними, приймати кращі рішення та, зрештою, рости та процвітати в усіх сферах життя. Ми збираємо ключові ідеї з понад 5500 науково-дослідницьких книжок і подкастів із 27 категорій у захоплю...
DataCamp
datacamp.com
Що таке DataCamp для бізнесу? DataCamp — це платформа для вивчення даних і штучного інтелекту, співпраці за допомогою даних і залучення готових до роботи талантів. DataCamp for Business надає всю вашу організацію життєво важливих даних і навичок штучного інтелекту, незалежно від вашої початкової точ...
O'Reilly Learning
oreilly.com
O’Reilly стежить за тенденціями та досягненнями в технологіях і відслідковує їх, ділячись думками експертів-практиків через навчальну платформу O’Reilly. Тож ви отримуєте відповіді, необхідні для вирішення складних проблем — від рядка коду до вивчення нового інструменту чи технології.
Perlego
perlego.com
З онлайн-бібліотекою академічних ресурсів і інструментів Perlego, якій довіряють студенти з усього світу.
Udacity
udacity.com
Udacity, частина Accenture, є лідером на ринку трансформації талантів, змінюючи життя, бізнес і країни шляхом створення готових до роботи цифрових талантів. Усуньте прогалини в своїх талантах у таких цифрових технологіях, як AI, data science, ML, хмара, кібербезпека тощо. Створюйте готові до роботи ...
Quizizz
quizizz.com
Використовуйте програму Quizizz, щоб дізнатися будь-що будь-де. Ви можете навчатися самостійно або брати участь у групових вікторинах, завданнях і презентаціях — особисто та дистанційно. Quizizz використовують понад 20 мільйонів людей на місяць у школах, вдома та офісах по всьому світу.
Genially
genial.ly
Genially є світовим лідером у сфері інтерактивної візуальної комунікації. Використовуйте Genially як свій універсальний онлайн-інструмент для створення приголомшливих презентацій, інтерактивних зображень, інфографіки, досьє, тестів, резюме тощо та збагачуйте їх інтерактивними й анімаційними ефектами...
Pluralsight
pluralsight.com
Платформа технічних навичок, яка надає веб-розробку, ІТ-сертифікацію та онлайн-навчання, що допоможе вам рухатися вперед із потрібними технологіями та потрібними навичками. Тисячі курсів на вимогу популярних мов програмування, інструментів розробника тощо!
Kahoot! Create
kahoot.com
Створюйте власні kahoots і дізнавайтеся щось нове! Kahoot! дарує магію навчання студентам, викладачам, офісним супергероям, фанатам дрібниць і тим, хто навчається протягом усього життя. Kahoot! це ігрова навчальна платформа, яка щороку залучає та розважає понад 1 мільярд гравців у школі, на роботі ...
Scaler
scaler.com
Розвивайте свої навички кодування за допомогою нашого персоналізованого наставництва 1:1 експертів MAANG від Scaler Academy. Ми також пропонуємо імітаційні співбесіди та індивідуальні курси, які допоможуть вам взяти на себе відповідальність за свою кар’єру.
WorkJam
workjam.com
WorkJam є провідною платформою Digital Frontline Workplace. Завдяки керуванню завданнями, комунікаціям, навчанню, самообслуговуванню та ексклюзивній технології відкритого змінного ринку, розробленій для роботи з вашим поточним рішенням WFM. WorkJam, якому довіряють відомі бренди, зокрема Shell, Ulta...
Powtoon
powtoon.com
Powtoon — це провідна платформа візуальної комунікації, яка дозволяє будь-кому створювати професійно виглядаючі та привабливі відео та презентації за лічені хвилини, не потребуючи жодних дизайнерських чи технічних навичок. Понад 30 мільйонів людей, у тому числі 96% компаній зі списку Fortune 500, ви...
edureka
edureka.co
Ми є живою та інтерактивною платформою електронного навчання, місія якої – зробити навчання доступним для кожного. Ми пропонуємо курси під керівництвом інструктора, а також цілодобову підтримку на вимогу, щоб досягти найвищих показників завершення курсу в галузі! Наші проекти в реальному житті, підт...
Skillsoft
skillsoft.com
Про Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) забезпечує трансформаційний досвід навчання, який спонукає організації та людей рости разом. Компанія співпрацює з корпоративними організаціями та обслуговує глобальну спільноту учнів, щоб підготувати сьогоднішніх працівників до економіки завтрашнього дня. Завдяк...
CBT Nuggets
cbtnuggets.com
Вивчення ІТ не обов’язково означатиме нудні лекції, шалений темп навчальних курсів або багато часу, проведеного далеко від роботи чи сім’ї. З CBT Nuggets ви можете тренуватися 24/7 будь-де на різноманітних пристроях, не виходячи з офісного крісла чи дивана у вітальні. Наша команда тренерів світового...
Uxcel
uxcel.com
Менеджери з дизайну занадто розкидані. Від вас очікується, що ви будете складати карту навичок вашої команди, визначати навчальні матеріали з дюжини платформ, щоб просто виявити, що вам бракує уявлень про те, як навчання впливає на розвиток особистості, команди та бізнесу. Що, якби у вас був інструм...
Docebo
docebo.com
Docebo — це найпотужніша у світі навчальна платформа, розроблена так, щоб бути інтуїтивно зрозумілою для адміністраторів, захоплювати учнів і трансформувати бізнес. Основні відмінності включають: - Можливість надавати гіперперсоналізований досвід навчання багатьом аудиторіям, включаючи співробітникі...
Goosechase
goosechase.com
З Goosechase досвід — це все! Goosechase, спочатку натхненний пошуками сміттярів, — це платформа інтерактивного досвіду (IXP), яка дозволяє лідерам, організаціям і школам залучати, активізувати та навчати свої спільноти. Goosechase, створений онлайн, але в який грають у реальному світі, оживляє спіл...
ExpandShare
expandshare.com
ExpandShare — це хмарна система керування навчанням, розроблена, щоб допомогти компаніям і організаціям підвищити весь життєвий цикл працевлаштування від адаптації до постійного навчання.
BrainStorm
brainstorminc.com
Оснастіть свою команду єдиною навчальною платформою, спеціально створеною для впровадження програмного забезпечення. Прискорення адаптації, зменшення підтримки, поглиблення взаємодії та збільшення використання. Незалежно від того, чи є ви постачальником рішень, який адаптує нових клієнтів, ІТ-команд...
Gnowbe
gnowbe.com
Створюйте інтерактивні, групові мікронавчання за лічені хвилини! Відзначений нагородами авторський інструмент Gnowbe дає змогу творцям розробляти, полегшувати та аналізувати спільний досвід навчання – ідеально підходить для навчання та адаптації. Основні функції включають: - Мікронавчання - Соціальн...
Spekit
spekit.com
Spekit — це платформа для своєчасного навчання, створена для того, як ми навчаємося на роботі сьогодні. Він забезпечує навчання та керівництво, коли і де командам потрібно орієнтуватися в нових процесах, технологіях і методологіях, не порушуючи продуктивність. Spekit стоїть поверх будь-якої веб-прог...
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs — це платформа для навчання та залучення працівників на базі штучного інтелекту покоління, яка допомагає компаніям адаптуватися, підвищувати кваліфікацію та утримувати співробітників за допомогою інтерактивних навчальних модулів, курсів програмного забезпечення на основі EQ та опиту...
BizLibrary
bizlibrary.com
Ми в BizLibrary прагнемо підвищити кваліфікацію співробітників, створити кращі місця для роботи та зробити свій внесок у побудову більш співчутливого та компетентного майбутнього. Ми щодня досягаємо цих цілей, підтримуючи потреби організацій у навчанні та розвитку за допомогою наших інноваційних пла...
Go1
go1.com
Go1 — це глобальний агрегатор контенту з найрізноманітнішою у світі бібліотекою курсів розвитку та тренінгів для професіоналів. За допомогою однієї підписки лідери L&D можуть надавати потрібний вміст потрібному співробітнику в потрібний час за допомогою вдосконалених ШІ інструментів виявлення та кур...
Ethena
goethena.com
Універсальна навчальна платформа Ethena з комплаєнсу допоможе перевірити всі ваші поля та створити краще робоче місце. Наш продукт надає вам каталог курсів, які дійсно сподобаються співробітникам, систему керування навчанням, яка автоматизує їхнє проведення, і інструменти зв’язків із співробітниками...