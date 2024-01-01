Georgia Asian Times

Georgia Asian Times

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Вебсайт: gasiantimes.com

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Висвітлення Georgia Asian Times виходить за межі спільноти та місцевих новин, представляючи статті про фінанси, здоров’я, спосіб життя, їжу, мистецтво, розваги та події. Georgia Asian Times відзначає досягнення азіатських спільнот, бізнесу в Грузії та сприяє культурному мосту між різними азіатськими громадами, які обслуговує газета.

Вебсайт: gasiantimes.com

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