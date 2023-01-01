Альтернативи - Geo Targetly

Recotap

recotap.com

Recotap — це платформа ABM нового покоління на базі штучного інтелекту, яка допомагає маркетологам B2B проводити масштабні цільові та персоналізовані кампанії залучення на основі облікових записів. Recotap найкраще підходить для стартапів, що розвиваються, і підприємств, які прагнуть покращити свою ...