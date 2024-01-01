Genuity

Genuity

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Вебсайт: gogenuity.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Зробіть це за допомогою IT-мережі Genuity. Платформа SaaS для керування ІТ і купівлі програмного забезпечення та послуг за оптовими цінами. Все менше ніж за долар на день. Genuity — це універсальний магазин для компаній, який може керувати ІТ і купувати програмне забезпечення для бізнесу. Компанії використовують Genuity, щоб відстежувати всі ноутбуки компанії, керувати запитами на підтримку співробітників і купувати програмне забезпечення за оптовими цінами.

Вебсайт: gogenuity.com

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