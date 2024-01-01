Альтернативи - GenieBooks
Asana
asana.com
Asana — це веб- та мобільна програма, розроблена, щоб допомогти командам організовувати, відстежувати та керувати своєю роботою. Forrester, Inc. повідомляє, що «Asana спрощує командне керування роботою». Його випускає однойменна компанія. (Asana, Inc.) Його заснували в 2008 році співзасновник Faceb...
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks — пакет бухгалтерського програмного забезпечення, розроблений і проданий компанією Intuit. Продукти QuickBooks орієнтовані в основному на малий і середній бізнес і пропонують локальні бухгалтерські програми, а також хмарні версії, які приймають бізнес-платежі, керують і оплачують рахунки,...
Wave
waveapps.com
Wave – це компанія, яка надає фінансові послуги та програмне забезпечення для малого бізнесу. Штаб-квартира Wave розташована в районі Леслівіль у Торонто, Канада. Першим продуктом компанії було безкоштовне онлайн-бухгалтерське програмне забезпечення, розроблене для підприємств із 1-9 співробітникам...
Xero
xero.com
Xero — це державна технологічна компанія, що розташована в Новій Зеландії, зареєстрована на Австралійській фондовій біржі. Xero — це хмарна бухгалтерська програмна платформа для малого та середнього бізнесу. Компанія має три офіси в Новій Зеландії (Веллінгтон, Окленд і Нейпір), шість офісів в Австра...
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks — це бухгалтерське програмне забезпечення, яким керує компанія 2ndSite Inc. в основному для малого та середнього бізнесу. Це веб-модель програмного забезпечення як послуги (SaaS), до якої можна отримати доступ через робочий стіл або мобільний пристрій. Компанія була заснована в 2003 році...
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. була американською компанією хмарних обчислень, заснованою в 1998 році зі штаб-квартирою в Сан-Матео, Каліфорнія, яка надавала програмне забезпечення та послуги для управління бізнес-фінансами, операціями та відносинами з клієнтами. Його програмне забезпечення та послуги були розроблен...
FreeAgent
freeagent.com
FreeAgent — це хмарна компанія з програмного забезпечення для бухгалтерського обліку, що базується в Единбурзі, Шотландія.
Deskera
deskera.com
Програмне забезпечення для малого бізнесу з обліком, інвентаризацією, розрахунком заробітної плати та CRM для ведення вашого бізнесу
sevDesk
sevdesk.de
За допомогою sevDesk ви можете легко та зрозуміло подавати документи в цифровий формат. Наше бухгалтерське програмне забезпечення автоматично створює для вас рахунок-фактуру надлишку доходу.
Bonsai
hellobonsai.com
Програмне забезпечення для куленепробивних контрактів, електронних підписів, пропозицій і виставлення рахунків, яке використовують понад 200 000 найкращих фрілансерів. Заспокойтеся та зосередьтеся на своїй роботі.
Crunch
crunch.co.uk
Ідеальне поєднання простого бухгалтерського програмного забезпечення, експертних порад і чудових послуг від дипломованих сертифікованих бухгалтерів для фрілансерів, підрядників і малого бізнесу.
Sage Accounting
sage.com
Sage Business Cloud. Бухгалтерський облік, фінанси та нарахування заробітної плати. Малі підприємства. облік значок. Бухгалтерський облік. Рідна хмарна бухгалтерська програма для малого бізнесу.
Holded
holded.com
Holded — це програмне забезпечення для управління бізнесом для сучасних компаній. Збільшуйте продажі, зменшуйте витрати та заощаджуйте час, керуючи кожним елементом свого бізнесу з єдиної платформи. Holded надає вам усі необхідні інструменти для прийняття кращих бізнес-рішень. Виставлення рахунків, ...
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks — це просте у використанні бухгалтерське програмне забезпечення, розроблене спеціально для власників бізнесу та їхніх відділів продажів.
Wafeq
wafeq.com
Потужне бухгалтерське програмне забезпечення для перспективного бізнесу. Надсилайте рахунки-фактури та замовлення на купівлю, керуйте своїми запасами та платіжною відомістю, отримуйте десятки фінансових звітів, запрошуйте необмежену кількість користувачів. Все в одному програмному забезпеченні.
Pennylane
pennylane.tech
Завдяки Pennylane генеральні директори можуть приймати розумніші рішення та полегшувати управління фінансами. Не залишаючи платформи, вони мають доступ до точних даних у режимі реального часу, розумного інструменту виставлення рахунків та ефективного керування витратами.
Zybra
zybra.in
Швидке та просте програмне забезпечення для бухгалтерського обліку GST для вашого бізнесу. Бухгалтерське програмне забезпечення та додаток для ММСБ, що розвивається найшвидше в Індії.
TopNotepad
topnotepad.com
Прості онлайн-котирування, бухгалтерське програмне забезпечення для виставлення рахунків для малого бізнесу. Створюйте однозначні пропозиції, рахунки-фактури, реєструйте витрати, відстежуйте податкові зобов'язання.
Acumatica
acumatica.com
Acumatica, заснована в 2008 році, є постачальником технологій, який розробляє програмне забезпечення для планування ресурсів підприємства (ERP) у хмарі та браузері для малого та середнього бізнесу (SMB). Штаб-квартира компанії розташована в Белв'ю, штат Вашингтон (столичний район Сіетла).
Conta Azul
contaazul.com
Conta Azul — це проста у використанні онлайн-система ERP, за допомогою якої ви можете працювати разом зі своїм бухгалтером. Організовуйте продажі, швидше отримуйте платежі, виставляйте рахунки та контролюйте свою компанію в одному місці.
QuickFile
quickfile.co.uk
Просте, інтуїтивно зрозуміле хмарне програмне забезпечення для бухгалтерського обліку для британських фрілансерів і малих і середніх підприємств.
Akaunting
akaunting.com
Бухгалтерська платформа з відкритим кодом, яка допомагає малим підприємствам керувати виставленням рахунків, депозитами, взаємодією з клієнтами тощо.
Munim
themunim.com
Найкраще бухгалтерське програмне забезпечення в Індії. Відчуйте найбезпечнішу версію бухгалтерського обліку з найкращим бухгалтерським програмним забезпеченням в Індії. Це більше, ніж просто виставлення рахунків, інвентаризація та облік GST. Ви можете заощадити свій час і гроші в один клік.
Pandle
pandle.com
Pandle — це БЕЗКОШТОВНИЙ, простий і ефективний хмарний облік, призначений для малого бізнесу.
Akounto
akounto.com
Онлайн-програмне забезпечення для мобільного бухгалтерського обліку для керування вашими книгами, рахунками та податками та для ефективного масштабування вашого бізнесу. Спростіть свій облік і книги з Akounto
Clear Books
clearbooks.co.uk
Бухгалтерське онлайн-програмне забезпечення, яке дає британським малим підприємствам холодне, спокійне та контрольоване відчуття. Clear Books надає простіший спосіб керувати фінансами вашого бізнесу. Це просте у користуванні бухгалтерське онлайн-програмне забезпечення, розроблене для британських мал...
Vencru
vencru.com
Розрахуйте свої прибутки без складних електронних таблиць. Vencru — це безкоштовне програмне забезпечення для виставлення рахунків і бухгалтерського обліку, яке дає вам простий огляд ваших продажів, клієнтів, інвентаризації та бізнес-звітів — усе в одному місці.
Cashflow
cashflow.do
Універсальна бухгалтерська програма в хмарі для малого бізнесу. Чудово підходить для роздрібної, оптової торгівлі, інвентаризації, обслуговування або проектного бізнесу. Спробуйте безкоштовно!
Momenteo
momenteo.com
Зручне бухгалтерське рішення, призначене для фрілансерів, щоб відстежувати вашу роботу, витрати, подорожі тощо.