Genie AI — це інструмент помічника юристів на базі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам впевнено складати, узгоджувати та переглядати бізнес-юридичні документи без допомоги соліситора. Інструмент базується на GPT-4 та найбільшій у світі юридичній базі даних з відкритим кодом. Маючи понад 4700 безкоштовних шаблонів, користувачі можуть вибирати з широкого спектру регулярно оновлюваних юридичних шаблонів, що охоплюють різні сектори від технології до виробництва. Помічник ШІ Genie AI надає кілька функцій для покращення процесу складання юридичних документів. Він може підкреслювати ризики в контракті, пояснювати положення простими словами, пропонувати альтернативні положення, вносити поправки за допомогою відстеження змін, виділяти невикористані визначення та підсумовувати договірні зобов’язання. Він також пропонує такі функції, як співпраця в режимі реального часу з командами та партнерами на єдиній платформі, доступ до контекстної бібліотеки статей і великої юридичної бібліотеки, яка регулярно оновлюється експертами з права. Цей інструмент отримав визнання таких відомих видань, як Financial Times, Forbes і TechCrunch. Він також співпрацює з такими престижними організаціями, як Withers LLP, Tech Nation Applied AI, Barclays Eagle Lab, Entrepreneur First і департамент інновацій та підприємництва Лондонського університетського коледжу. Genie AI забезпечує конфіденційність і безпеку даних завдяки сертифікації ISO27001, 256-бітному шифруванню, контролю доступу. та регулярні зовнішні аудити. Інструмент пропонує різні тарифні плани, включаючи безкоштовний варіант, а також варіанти для створення документів за допомогою ШІ. Загалом, Genie AI — це комплексний юридичний помічник ШІ, який дає змогу користувачам ефективно та економічно орієнтуватися в правовому ландшафті.

Вебсайт: genieai.co

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