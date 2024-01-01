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Будьте в курсі всіх актуальних новин і тенденцій індустрії стилю життя. GCC Business News є побічним продуктом неймовірного бачення та рішучості другого засновника та нинішнього головного редактора, пана Есахаке Есварамангалама, який дав нове життя та створив потужний бренд бізнес-новин, орієнтований на GCC, на основі колись забутої концепції порталу новин.

Вебсайт: gccbusinessnews.com

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