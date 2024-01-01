Gazeta Krakowska

Gazeta Krakowska

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Вебсайт: gazetakrakowska.pl

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Останні новини Кракова та Малопольщі в Gazeta Krakowska. Тут ви знайдете найцікавішу інформацію з регіону, а також новини зі світу спорту, бізнесу та багато іншого.

Вебсайт: gazetakrakowska.pl

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