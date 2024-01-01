Альтернативи - Gavagai
Claude
claude.ai
Claude — це помічник нового покоління зі штучним інтелектом для ваших завдань, незалежно від масштабу.
Hugging Face
huggingface.co
Спільнота ШІ будує майбутнє. Створюйте, навчайте та розгортайте сучасні моделі на базі еталонного відкритого коду в машинному навчанні.
scite.ai
scite.ai
scite — це інструмент, який допомагає дослідникам краще відкривати та розуміти наукові статті за допомогою Smart Citations. Інтелектуальні цитати дозволяють користувачам побачити, як цитувалась наукова стаття, надаючи контекст цитати та класифікацію, яка описує, чи вона надає підтверджуючі чи проти...
Iris.ai
iris.ai
Потужні інструменти для ваших досліджень. Ми створили провідний у світі механізм ШІ для наукового розуміння тексту. Застосовуючи огляд літератури, вилучення даних, постринковий нагляд або будь-яке інше завдання, пов’язане з тисячами документів, таких як папери чи патенти, цей механізм значно полегши...
InfraNodus
infranodus.com
Генеруйте ідеї та розуміння за допомогою ШІ та мережевого мислення. InfraNodus поєднує в собі аналіз тексту, мережеву візуалізацію та штучний інтелект GPT-3, щоб допомогти вам вивчати дискурс, покращувати ваші робочі процеси читання, письма та дослідження. Отримайте зведений огляд будь-якого текст...
UiPath
uipath.com
UiPath — це глобальна компанія, що розробляє програмне забезпечення для роботизованої автоматизації процесів (RPA), заснована в Румунії Даніелем Дайнсом і Маріусом Тірке зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Програмне забезпечення компанії відстежує діяльність користувачів, щоб автоматизувати повторювані ф...
Synthesys
synthesys.io
AI Voiceover і AI Video Generator. Створюйте наступний професійний аудіовізуальний контент, не витрачаючи гроші на наймання акторів, камер чи аудіообладнання
NVivo
qsrinternational.com
Дізнайтеся більше про свої дані за допомогою найкращого програмного забезпечення для якісного аналізу даних. NVivo допомагає вам дізнатися більше з даних якісних і змішаних методів. Отримайте більш детальну інформацію та зробіть чітко сформульовані, обґрунтовані висновки, підкріплені суворими доказ...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для управління корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 ...
AfforAI
afforai.com
Ваш другий мозок для максимальної продуктивності. Afforai — це чат-бот штучного інтелекту, який шукає, узагальнює та перекладає інформацію з багатьох джерел для проведення надійних досліджень. Додайте довгі дослідницькі документи до стосів сухих вимог відповідності та витягніть ключові висновки, як...
Cohere
cohere.com
Зробити NLP частиною інструментарію кожного розробника. Використовуйте силу розуміння мови. Приєднуйтеся до розробників і компаній, які використовують Cohere для створення, категоризації та організації тексту в масштабі, який раніше неможливо було уявити.
Enago Read
read.enago.com
Прискоріть аналіз і розуміння літератури за допомогою RAx – розумного помічника, щоб досліджувати, зіставляти ідеї та легко організовувати дослідження.
MonkeyLearn
monkeylearn.com
MonkeyLearn дозволяє легко очистити, позначити та візуалізувати відгуки клієнтів — усе в одному місці. Завдяки передовому штучному інтелекту.
Symbl.ai
symbl.ai
Людський інтелект для підприємств. Розуміння розмов Symbl.ai і генеративна технологія штучного інтелекту розкриває весь потенціал людських розмов – для досягнення ваших цілей.
DeepOpinion
go.deepopinion.ai
ШІ без коду для професіоналів автоматизації. Нарешті, все в одній платформі для створення автоматизації штучного інтелекту корпоративного рівня для текстових і документних процесів без коду.
tinq.ai
tinq.ai
Єдиний API для всіх ваших потреб у аналізі тексту. Tinq.ai — це простий інструмент обробки природної мови. Це допоможе вам легко реалізувати аналіз тексту у своїх проектах.
InMoment
inmoment.com
Підхід InMoment Experience Improvement (XI) виходить за рамки традиційного управління клієнтським досвідом і поєднує дані, технології та галузеві знання».
Parsedoc
parsedoc.com
Parsedoc — це автоматизоване рішення для читання та обробки документів, яке перетворює неструктуровані тексти на структуровані дані завдяки використанню OCR та AI. Це зменшить робоче навантаження, викликане керуванням рахунками-фактурами та іншими документами групами введення даних. Цей інструмент о...
Keatext
keatext.ai
Аналізуйте відгуки, щоб покращити враження людей. Keatext вносить голос клієнтів і співробітників у вашу повсякденну діяльність. Наша платформа створена для команд CX, маркетингу та HR, щоб розуміти великі обсяги зворотного зв’язку – огляди, відкриті опитування та запити в контакт-центр. 1. Завантаж...
Dcipher Analytics
dcipheranalytics.com
Dcipher Analytics — це сучасна наскрізна платформа для автоматизації знань і аналізу тексту без використання коду на основі SaaS, яка робить текстову аналітику доступною для експертів загальної сфери. Організації використовують його, щоб отримати цінність від аналізу відгуків клієнтів, досліджувати ...
Wonderflow
wonderflow.ai
Щодня мільйони клієнтів залишають відгуки про продукти, які їм подобаються, подобаються, ненавидять або бажають змінити. Точна бізнес-аналітика може бути складною, трудомісткою, дорогою та часто розпливчастою — від повсякденних, звичайних товарів широкого вжитку до високоякісних покупок, із кількома...
Text2data
text2data.com
Після завершення аналізу ви побачите загальну оцінку для документа та введете текст із виділеними фразами. Важливо перевірити наявність заперечень, якщо ви вважаєте, що деякі слова повинні мати різну полярність
RavenPack
ravenpack.com
RavenPack є провідним постачальником аналітики великих даних для фінансових послуг. Фінансові спеціалісти покладаються на RavenPack за його швидкість і точність при аналізі великої кількості неструктурованого вмісту.
NetMiner
netminer.com
NetMiner вбудований внутрішній скриптовий механізм на основі Python, який оснащений автоматичним генератором сценаріїв для некваліфікованих користувачів. Потім користувачі можуть працювати з NetMiner за допомогою існуючого графічного інтерфейсу або програмованої мови сценаріїв.
Labelf
labelf.ai
Labelf — це інструмент класифікації тексту штучного інтелекту без коду, який дає вам змогу навчити найновіші та найкращі моделі штучного інтелекту за день на основі ваших власних даних. Найпопулярнішим варіантом використання є інтерпретація, аналіз та автоматизація робочих процесів підтримки клієнті...
MeaningCloud
meaningcloud.com
АНАЛІТИКА ТЕКСТУ. MeaningCloud – лідируючі на ринку рішення для видобутку тексту та голосу клієнта. Зареєструйтеся зараз на нашому веб-сайті, щоб відкрити наш текстовий API
Yabble
yabble.com
Yabble створює миттєву статистику, щоб ви могли миттєво діяти. Від першого у світі плагіна ChatGPT до набору інструментів, які миттєво підраховують, узагальнюють і спілкуються з вашими даними – Yabble – це перша у своєму роді передова технологічна компанія, яка революціонізує статистику та аналіз те...
unitQ
unitq.com
unitQ — це відсутня ланка у вашому циклі зворотного зв’язку, яка надає інформацію на основі відгуків користувачів на основі штучного інтелекту, щоб допомогти вам створювати високоякісні продукти, послуги та досвід. Провідні компанії, такі як Spotify, Bumble, Pinterest, Reddit, Chime і HelloFresh, по...
Evolution AI
evolution.ai
Evolution AI — це багаторазово відзначене програмне забезпечення для вилучення даних ШІ. Завдяки поєднанню комп’ютерного зору та обробки природної мови (NLP) наші моделі ШІ можуть розуміти та інтерпретувати будь-який тип документа з безпрецедентною точністю. Наша технологія встановлює новий стандарт...
Thematic
getthematic.com
Thematic перетворює неструктуровані дані відгуків з будь-якого каналу на ідеї для покращення продуктів і взаємодії з клієнтами. Завдяки штучному інтелекту та керуючись вашими бізнес-знаннями, тепер легко отримати точні результати дуже швидко. Тематичний надає відповіді, які вам потрібні - чому ваш б...
Lang.ai EU
lang.ai
Lang.ai — це платформа автоматизації служби без коду, яка дозволяє командам підтримки клієнтів створювати моделі штучного інтелекту, якими вони можуть безпосередньо керувати для вдосконалення та автоматизації критичних процесів підтримки. Ми бездоганно інтегруємося в Zendesk і Salesforce і знімаємо ...
Lang.ai US
lang.ai
Lang.ai — це платформа автоматизації служби без коду, яка дозволяє командам підтримки клієнтів створювати моделі штучного інтелекту, якими вони можуть безпосередньо керувати для вдосконалення та автоматизації критичних процесів підтримки. Ми бездоганно інтегруємося в Zendesk і Salesforce і знімаємо ...
Relative Insight
relativeinsight.com
Relative Insight забезпечує аналіз тексту за допомогою штучного інтелекту, щоб допомогти брендам і агентствам генерувати інформацію про клієнтів, цільову аудиторію та конкурентів зі слів. Платформа пропонує ефективне та масштабоване рішення для виявлення корисної інформації з відкритих опитувань, ог...
Playvox
playvox.com
У міру того, як кількість ваших розмов зростає, стає важко бути в курсі проблем і запитів клієнтів. Додаток Prodsight полегшує це, автоматично аналізуючи ваші розмови Zendesk і Intercom на предмет тем і настроїв і створюючи постійно оновлюваний звіт про найпоширеніші проблеми користувачів. Як менедж...
Lumoa
lumoa.me
Lumoa — перша платформа CX, яка пропонує GPT. У минулому компанії витрачали тижні на збір, аналіз, інтерпретацію та звітування про відгуки клієнтів із багатьох джерел. Тепер кожен співробітник може задавати питання та отримувати відповіді в реальному часі на основі голосу клієнта. Lumoa допомагає пр...
Chattermill
chattermill.com
Платформа Chattermill Customer Experience Intelligence Platform допомагає компаніям розкрити реальність своїх клієнтів і зрозуміти думку своїх клієнтів. Використовуючи Chattermill, компанії можуть уніфікувати дані відгуків клієнтів у оглядах, заявках у службу підтримки, розмовах і соціальних мережах...
QuData
qudata.com
Основними сферами компетенції QuData є розмовний штучний інтелект (розпізнавання мови, системи діалогу, голосові помічники); розуміння природної мови; аналіз зображення (класифікація та сегментація зображення, виявлення об'єкта/обличчя); аналіз поведінки клієнтів. Команда програмістів і спеціалістів...
Udger
udger.com
У яких випадках підходить виявлення за допомогою рядка useragent і коли вам може допомогти служба udger.com? * Бізнес * Досвід користувача * Технічні * Інші
Twinword API
twinword.com
Twinword API надає програмне забезпечення для аналізу тексту, яке дозволяє компаніям і організаціям створювати інструменти, які можуть читати, аналізувати та обробляти письмовий текст. До теперішнього часу Twinword розробив 13 різних API обробки природної мови, включаючи API подібності тексту, аналі...
Tisane Labs
tisane.ai
Tisane Labs розробляє текстову аналітику для контенту, створеного користувачами, зосереджуючись на додатках, пов’язаних із зловживаннями та правоохоронними органами/регулюванням.
Spitch
spitch.ai
Spitch — це глобальний постачальник розмовних рішень ШІ B2B та B2C, головний офіс якого розташований у Швейцарії з 2014 року, а також представлений у багатьох країнах Європи та Північної Америки. Spitch допомагає підприємствам краще розуміти та обслуговувати своїх клієнтів за допомогою обробки приро...
Prosa.ai
prosa.ai
Ми є компанією штучного інтелекту, яка розробляє рішення на основі обробки індонезійської природної мови з глибоким навчанням. Наша увага зосереджена на розширенні можливостей компаній для більш ефективної взаємодії зі своїми клієнтами, оптимізації операцій і підвищення цінності бізнесу за допомогою...
Promptmetheus
promptmetheus.com
Promptmetheus — це міжплатформна IDE Prompt Engineering, яка допомагає розширити ваші програми та робочі процеси за допомогою потужних можливостей Generative AI. Один потужний ігровий майданчик, усі постачальники та магістри права. Синхронізація пристрою, співпраця в реальному часі, повна відстежува...
NLSQL
nlsql.com
NLSQL — це B2B SaaS для розширення можливостей прямих співробітників за допомогою інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу природної мови для малодоступних корпоративних даних для інформування та прискорення бізнес-рішень із значними перевагами для підприємств. NLSQL — це перший хмарний API тексту в SQL, ...
Knots
knots.io
Автоматизуйте Zendesk з упевненістю. Knots надає єдине рішення автоматизації для Zendesk, яке доступне за допомогою додатків без коду або налаштованого коду. Почніть оптимізувати час для своїх агентів і радувати своїх клієнтів вже сьогодні.
Klassifier AI
klassifier.com
Klassifier — це платформа штучного інтелекту, яка використовує машинне навчання для оцінки тексту (класифікація тексту та оформлення квитків), щоб автоматизувати корпоративні операції та заощадити години ручної обробки даних. Це спеціально створена програма, яка не потребує жодного досвіду ML для ко...
Kairntech
kairntech.com
Від документів до впливу на бізнес: Проблема, яку ми вирішуємо, полягає в тому, як аналізувати великі обсяги документів, щоб отримати інформацію, необхідну для прийняття рішень у технічних, наукових, військових, а також комерційних, юридичних, адміністративних або бухгалтерських питаннях. З цією про...
HrFlow.ai
hrflow.ai
HrFlow.ai є першою компанією API та провідною платформою автоматизації кадрових даних на базі ШІ. Компанія допомагає понад 1000 клієнтів (постачальникам програмного забезпечення для кадрів, кадровим агентствам, великим роботодавцям і компаніям, що займаються пошуком кадрів) процвітати на ринку праці...
Expert.ai Developer
developer.expert.ai
Expert.ai — це провідна платформа штучного інтелекту для розуміння мови. Його унікальний гібридний підхід до НМ поєднує символічне людське розуміння та машинне навчання для перетворення мовних процесів у практичні знання, забезпечуючи розуміння, необхідне для покращення прийняття рішень у всіх орган...
deepset Cloud
docs.cloud.deepset.ai
deepset Cloud — це корпоративна платформа SaaS для створення програм обробки природної мови.
AYLIEN
aylien.com
Aylien — це платформа для аналізу новин на основі штучного інтелекту, яка забезпечує агрегацію новин, пошук і моніторинг для груп даних і аналітиків. Платформа спрямована на те, щоб допомогти компаніям отримати критичну інформацію з даних глобальних новин. Основні особливості та переваги: * Щоденни...
AmplifyReach
amplifyreach.com
Багатомовна розмовна платформа автоматизації для відділів продажів, маркетингу та підтримки! AmplifyReach допомагає брендам і компаніям змінити життєвий цикл вхідних клієнтів. Продукт AmplifyReach використовується більш ніж 3000 брендами та підприємствами, включаючи компанію зі списку Fortune 500 у...
ADVANCE.AI
advance.ai
Переможець ASEAN Fintech на Global Fintech Awards 2023 від Валютного управління Сінгапуру та Сінгапурської асоціації фінансових технологій. ADVANCE.AI є провідною компанією з комплексного управління ризиками SaaS у Південно-Східній Азії, яка надає корпоративним клієнтам цифрову ідентичність KYC/KYB...
Abacus.AI
abacus.ai
Перша в світі наукова платформа даних із підтримкою штучного інтелекту для створення систем машинного навчання та агентів штучного інтелекту в масштабах. Створюйте корпоративний штучний інтелект за допомогою наших магістрів права та нових методів NN Організації, у тому числі кілька Fortune 500, спо...
Plasticity
plasticity.ai
Plasticity створює продукти обробки природної мови та API для розуміння неструктурованих даних і вилучення інформації з тексту. Plasticity надає готові рішення для розуміння неструктурованих даних і кінцевих точок API для обробки природної мови. Тож незалежно від того, чи шукаєте ви готовий продукт...
GooseAI
goose.ai
GooseAI — це повністю керована NLP-як-сервіс, яка надається через API. У цьому відношенні його можна порівняти з OpenAI. І навіть більше, він повністю сумісний з API завершення OpenAI! Наш найсучасніший вибір мовних моделей на основі GPT і безкомпромісна швидкість дадуть вам швидкий старт під час п...
J.D. Power
jdpower.com
J.D. Power є світовим лідером у сфері аналітики споживачів, консультаційних послуг, даних і аналітики. Піонер у використанні великих даних, штучного інтелекту (ШІ) та можливостей алгоритмічного моделювання для розуміння поведінки споживачів, J. D. Power уже більше 50 років надає детальну галузеву ан...
DatumBox
datumbox.com
API Datumbox пропонує велику кількість готових класифікаторів і служб обробки природної мови, які можна використовувати в широкому спектрі програм, зокрема: аналіз настроїв, класифікація тем, визначення мови, аналіз суб’єктивності, виявлення спаму, оцінка читання, ключове слово і вилучення тексту то...
Kapiche
kapiche.com
Kapiche — це платформа аналітики зворотного зв’язку, яка аналізує гори відгуків клієнтів за лічені хвилини, дозволяючи вам швидко надати глибоку інформацію та допомогти вашій компанії приймати кращі рішення. Платформа Kapiche не потребує жодних налаштувань чи створення коду. Це просто працює, негай...
ReText.AI
retext.ai
ReText.AI — це інструмент для створення та перефразування будь-якого тексту. Використовуйте ReText.AI, щоб покращити якість тексту за допомогою штучного інтелекту.