Альтернативи - GatherUp

paiza

paiza.jp

Комплексний сайт пошуку роботи та навчання для ІТ-інженерів і програмістів [paiza]. Візуалізуйте свої навички за допомогою перевірки навичок програмування, і якщо ваші навички будуть визнані, ви можете отримати скаута від компанії, що дасть вам перевагу при зміні роботи. Це служба, яка оцінює «людей...