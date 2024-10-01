Альтернативи - Gatheround
Workplace
workplace.com
Workplace – це інструмент спілкування, який об’єднує всіх у вашій компанії, навіть якщо вони працюють віддалено. Використовуйте такі знайомі функції, як групи, чат і трансляція відео в прямому ефірі, щоб люди спілкувалися та працювали разом. Workplace – це корпоративна платформа підключення, розроб...
Blink
joinblink.com
Blink — це програма для співробітників для перших і ключових працівників, яка містить інтранет, корпоративну соціальну мережу та безпечний месенджер в одному оптимізованому пакеті.
Gather
gather.town
Gather допомагає розподіленим командам створювати віртуальні робочі простори, які об’єднують усіх. Незалежно від того, чи ви співпрацюєте під час зустрічей, співпрацюєте з колегами чи зупиняєтеся біля чиєїсь цифрової робочої столи, спілкуватися з вашою командою стає легко та заряджає енергією. Робот...
Goosechase
goosechase.com
З Goosechase досвід — це все! Goosechase, спочатку натхненний пошуками сміттярів, — це платформа інтерактивного досвіду (IXP), яка дозволяє лідерам, організаціям і школам залучати, активізувати та навчати свої спільноти. Goosechase, створений онлайн, але в який грають у реальному світі, оживляє спіл...
Pingboard
pingboard.com
Pingboard — це платформа програмного забезпечення за передплатою, яка надає рішення для підключення співробітників до компаній, у яких робоча сила переважно віддалена або розподілена в кількох місцях. Функції Pingboard допомагають відділам кадрів, операцій, внутрішніх комунікацій та іншим професіона...
Polly
polly.ai
Отримайте миттєвий відгук про Slack, MS Teams, Zoom і Google Meet with Polly. Це допомагає командам будь-якого розміру миттєво приймати розумніші рішення на основі даних! Ми віримо у світ, де кожен голос має силу змінити роботу, і наша мета – зробити так, щоб його почули. Понад 40% компаній зі списк...
CoffeePals
coffeepals.com
CoffeePals — це програма Microsoft Teams, яка об’єднує людей для віртуальних кавових зустрічей, щоб підвищити залученість співробітників, розпочати нові діалоги та налагодити глибші зв’язки. Ця програма регулярно об’єднує колег у відеочаті та за чашкою кави, щоб мати можливість зустрітися один на од...
SoWork
sowork.com
SoWork — це інструмент віртуального робочого місця, розроблений для віддалених команд, які хочуть підвищити свою ефективність, продуктивність і співпрацю. Інструмент пропонує середовище Smart Virtual Office, де команди можуть з’єднуватися, спілкуватися та брати участь у режимі реального часу, створю...
HeyTaco
heytaco.chat
HeyTaco створює більш яскраве робоче місце, об’єднуючи людей через соціальне визнання та винагороди. Весела й унікальна валюта доброти HeyTaco (тако) допоможе налагодити міцніші зв’язки, підвищити моральний дух і збільшити загальне щастя команди. Основні переваги: - Сприяє позитивному спілкуванню ...
Crowdpurr
crowdpurr.com
Додайте задоволення до своїх подій за допомогою цікавинок, таблиць лідерів тощо... безкоштовно! Crowdpurr допомагає вам створювати цікаві інтерактивні мобільні програми для живих, віртуальних і змішаних подій.
Slides With Friends
slideswith.com
Зберіть свою команду та залучіть будь-яку аудиторію за допомогою інтерактивного інструменту презентації, який їм сподобається. Slides With Friends — це інтерактивний програвач і конструктор слайдів. Використовуйте наші готові ігрові колоди, щоб об’єднати свою команду для айсбрейку, командоутворення,...
GoProfiles
goprofiles.io
Перша платформа AI людей для співробітників будь-де. Створіть культуру справжнього зв’язку з GoProfiles. Ми об’єднали найкращі частини довідників співробітників і визнання колег, щоб створити абсолютно новий тип платформи для людей.
Ploito
ploito.com
Ploito – віртуальний офіс для віддаленої роботи. Додаток для організації віддаленої роботи з відеорацією, ефектом телеприсутності, профілактикою професійного вигорання та трекером здоров'я співробітників.