Альтернативи - Garson.io

storywise

storywi.se

Прискорити написання вимог і надати точні пропозиції, уникаючи додаткової роботи та забезпечуючи більшу ясність у розробці Економте час і напишіть зрозумілі вимоги до програмного забезпечення. Створення вимог до програмного забезпечення займає багато часу і тому часто виконується неправильно. Неясн...