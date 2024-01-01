Альтернативи - Garson.io

Questgen.ai

Questgen.ai

questgen.ai

Questgen — це генератор вікторин зі штучним інтелектом, який генерує різні види оцінювань, як-от запитання з кількома варіантами відповідей (MCQ), MCQ із кількома правильними відповідями, запитання «Правда/Неправда», запитання із заповненням пропусків, запитання вищого порядку, відповідність між нас...

Ecomtent

Ecomtent

ecomtent.ai

Ecomtent – ​​це компанія, яка підтримується Techstars і дозволяє брендам створювати оптимізовані списки продуктів за допомогою Generative AI. Використовуючи інструмент самообслуговування Екомтент, клієнти можуть: * Створюйте красиві образи життєвого стилю продукту * Миттєво створюйте інфографіку із ...

VCAT.AI

VCAT.AI

vcat.ai

VCAT.AI — це автоматичний виробник маркетингового відео, рішення SaaS на основі штучного інтелекту. Створює маркетингові відео лише з URL-адресою продукту лише за 1 хв. Не лише десятки коротких маркетингових відео, але й зображення банерів будь-якого розміру одночасно. VCAT.AI запустив бета-версію ...

storywise

storywise

storywi.se

Прискорити написання вимог і надати точні пропозиції, уникаючи додаткової роботи та забезпечуючи більшу ясність у розробці Економте час і напишіть зрозумілі вимоги до програмного забезпечення. Створення вимог до програмного забезпечення займає багато часу і тому часто виконується неправильно. Неясн...

Arible AI

Arible AI

arible.co

Arible — це генератор аватарів зі штучним інтелектом, який створює ваші високоякісні фотографії та портрети, просто спілкуючись із ботом зі штучним інтелектом. Не потрібна камера, фотограф чи складне редагування! * Необмежена кількість портретів із високою роздільною здатністю на основі вашого обли...

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

WebCatalog is part of the WebCatalog family of brands:

WebCatalog
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності