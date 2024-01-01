Альтернативи - GapMaps
Tableau
tableau.com
Tableau (французьке буквально «маленький столик», також використовується як «картина»; мн. tableaux або, рідше, tableaus) може стосуватися:
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online – хмарне програмне забезпечення для створення та обміну інтерактивними веб-картами. Карта та взаємодія з вашими даними про місцезнаходження Створюйте інтерактивні веб-карти за допомогою ArcGIS Online, веб-картографічного програмного забезпечення Esri. Отримайте нові перспективи та ро...
Scribble Maps
scribblemaps.com
Легко створюйте, аналізуйте та діліться картами. Діліться з друзями, вставляйте карти на веб-сайти та створюйте зображення або PDF.
IPinfo
ipinfo.io
Ми є надійним джерелом інформації про IP-адресу, щомісяця обробляємо 40 мільярдів IP-запитів геолокації API для понад 1000 компаній і понад 100 000 розробників
Mapbox
mapbox.com
Карти та розташування для розробників. Точні дані про місцезнаходження та потужні інструменти розробника, щоб змінити спосіб орієнтування у світі.
Radar
radar.com
Інфраструктура розташування для кожного продукту та послуги. Найінноваційніші компанії використовують SDK і API Radar для визначення місця розташування на сотнях мільйонів пристроїв у всьому світі.
Nearmap
nearmap.com
Досліджуйте аерофотозйомки високої роздільної здатності з кращою якістю, ніж супутникові зображення та 3D-дані, а також автоматизовані статистичні дані для урядів і компаній.
Placer.ai
placer.ai
Приймайте розумніші рішення щодо нерухомості та укладайте більше угод за допомогою інформації про місцезнаходження та відвідуваності Placer.ai.
CARTO
carto.com
Монетизація даних транзакцій. Mastercard Advisors використовує CARTO, щоб перетворити мільйони щоденних транзакцій з кредитними картками в інформацію на основі місцезнаходження для клієнтів B2B у роздрібній торгівлі, нерухомості та державному секторі.
Smappen
smappen.com
Додаток карти радіусів руху. Smappen — це інтерактивна карта, яку можна використовувати для створення територій на основі часу в дорозі. Швидко та легко аналізуйте зони обслуговування, оптимізуйте свою логістику та підготуйте місцеві маркетингові стратегії.
SalesRabbit
salesrabbit.com
Провідна платформа продажів на місцях тепер із гейміфікацією Гейміфікація — це революційний набір інструментів, який перетворює дані на значно покращену продуктивність представників, підвищуючи здатність вашої команди продажів до успіху на цілих 107%. Відчуйте це зараз, ексклюзивно на платформі Sal...
Alteryx
alteryx.com
Alteryx надає провідну хмарну платформу Analytics. Завдяки автоматизації аналітики на основі штучного інтелекту ми дозволяємо кожному відкривати для себе важливі ідеї.
TravelTime
traveltime.com
Створюйте чудові програми за допомогою TravelTime Location API. Присвячений конфіденційності даних і точності транспортних даних.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Безкоштовний API геолокації IP та точна база даних пошуку IP. Безкоштовний API IP надає інформацію про країну, місто, штат, провінцію, місцеву валюту, широту та довготу, інформацію про компанію, пошук провайдера, мову, поштовий індекс, телефонний код країни, інформацію про агент користувача, IP- Інф...
Geo Targetly
geotargetly.com
Географічне націлювання на відвідувачів вашого сайту за допомогою наших інструментів географічного націлювання. Перенаправляйте відвідувачів або показуйте вміст за країною, штатом і містом, використовуючи їх геолокацію IP.
PlaceKit
placekit.io
API пошуку місцезнаходження – пошук місць у всьому світі, автозаповнення, місцезнаходження магазину та двостороннє геокодування для вашої програми.
GeoComply
geocomply.com
Заснована в 2011 році компанія GeoComply надає рішення для запобігання шахрайству та кібербезпеки, які виявляють шахрайство з геоданими та допомагають перевірити справжню цифрову ідентичність користувача. Рішення компанії, яким довіряють провідні бренди та регулятори протягом останніх десяти років, ...
Targomo
targomo.com
TargomoLOOP — це інструмент оптимізації розташування, який допомагає фізичним підприємствам, таким як магазини, ресторани та постачальники послуг, у стратегічному плануванні розташування та прийнятті рішень. TargomoLOOP — це централізована платформа для керування всією інформацією про місцезнаходжен...
Solvice
solvice.io
Solvice — це платформа автоматизації прийняття рішень для розробників. Як великі постачальники програмного забезпечення, так і інноваційні кінцеві користувачі впроваджують наші розв’язувачі та щоденно оптимізують планування маршрутів і ресурсів. Ми надаємо підприємствам інструменти, необхідні для ви...
Mapotic
mapotic.com
Mapotic — це хмарна платформа, яка допомагає організаціям використовувати геолокаційні дані та створювати програми на основі карт. Він пропонує кілька продуктів, включаючи конструктор інтерактивних карт, платформу обробки даних геолокації, мобільні програми та рішення для візуалізації в реальному аб...
Kinetica
kinetica.com
Kinetica — це база даних часу та простору. Kinetica дозволяє легко та швидко: - завантажувати величезні обсяги даних IoT та інших наборів контекстних даних - об'єднувати набори даних за допомогою просторових і часових з'єднань - аналізувати дані за допомогою аналітики на основі SQL для просторової, ...
intuizi
intuizi.com
Компанія Intuizi, Inc. була заснована в 2019 році досвідченими фахівцями з маркетингу та технологій для створення простого у використанні програмного рішення для підписки, яке можна було б використовувати для покращення медіа-кампаній, могло б покращити розуміння підприємством своїх клієнтів і потен...
SiteZeus
sitezeus.com
Нові та відомі бренди, брокери та розробники, які працюють із кількома підрозділами, можуть використовувати SiteZeus для швидкого перетворення мільйонів точок даних у просту для розуміння практичну інформацію. Це допомагає приймати кращі рішення на основі місцезнаходження.
Mytraffic
mytraffic.io
Mytraffic — це платформа для визначення місцезнаходження будь-якого фізичного місця в Європі. Ми надаємо найточніші дані для ваших завдань Інвестуйте в потрібні місця за правильною ціною. Просувайте свої активи. Залучайте додатковий трафік зі стратегічних територій. Порівняйте ефективність своїх акт...
Mapify IoT
mapify.ai
Mapify — це наскрізна платформа для керування геопросторовими даними в реальному часі та їх обробки, а також генерування інформації в реальному часі. За допомогою Mapify ви можете швидко створювати свої рішення та використовувати їх у розумних містах, IoT та Industry 4.0. Ми заповнюємо прогалину між...
Geokeo
geokeo.com
Geokeo розроблено з відкритих вихідних даних, доступних із різних джерел, таких як openstreetmap, geonames, natural earth тощо, а механізм геокодування використовує функції nominatim, pelias тощо. Численні джерела аналізуються, щоб отримати більш точні результати, а також покращити охоплення даних. ...
Combain
combain.com
За допомогою Combain легко знаходити підключені пристрої в приміщенні та на вулиці. Наша глобальна база даних Cell ID і даних Wi-Fi надає інформацію про широту й довготу вашого пристрою.
Symaps.io
symaps.io
Платформа розвідки про місцезнаходження для вибору місця, планування розташування та стратегії розширення. Symaps допомагає клієнтам у різних галузях (роздрібна торгівля, предмети розкоші, ресторани, зарядні станції для автомобілів тощо) приймати кращі рішення щодо розташування. Платформа поєднує та...
Postcoder
postcoder.com
Postcoder — це API із повністю інтегрованим набором функцій перевірки для форм реєстрації клієнтів. Додайте одну або кілька функцій до наявної форми та спостерігайте за покращенням коефіцієнтів конверсії та якості даних. - Пошук адреси Використовуйте пошук поштового індексу або автозаповнення, щоб ф...
Mappedin
mappedin.com
Mappedin є провідним постачальником програмного забезпечення для 3D-карт приміщень. Наша платформа забезпечує потужну навігацію в приміщенні, а CMS Mappedin служить базовим рівнем. Джерело правди для ваших карт нерухомості, CMS створює співпрацю між організаціями для підтримки точних даних у режимі ...
GeoPostcodes
geopostcodes.com
Справді глобальний локальний набір даних, що містить усі поштові індекси, географічні кордони та дані вулиць для 247 країн. Він оновлюється щотижня, щоб підтримувати найвищу якість даних, включаючи такі складні країни, як Китай, Бразилія, Росія та Велика Британія. База даних GeoPostcodes розділена н...
Geoblink
geoblink.com
Geoblink — це платформа Location Intelligence, яка допомагає професіоналам із галузей роздрібної торгівлі, нерухомості та FMCG зрозуміти, як місцезнаходження впливає на ефективність їхнього бізнесу. Розширена аналітика даних і прогнозна статистика дають змогу компаніям проводити поглиблені досліджен...
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI — це вдосконалена платформа виявлення об’єктів, призначена для аналізу супутникових зображень і зображень, зроблених безпілотниками. Він пропонує користувачам можливість виявляти, сегментувати та локалізувати об’єкти та області на цих зображеннях, а також відстежувати зміни та виявляти ано...
IdealSpot
idealspot.com
За останні вісім років IdealSpot збирав дані про споживачів і роздрібний ринок, щоб побудувати найповнішу, актуальну та географічно детальну карту ринку роздрібної торгівлі США, доступну в світі. Окрім наших баз даних, ми набули досвіду в аналізі поведінки споживачів і роздрібних мереж, працюючи з т...
GeoIQ
geoiq.ai
GeoIQ — це платформа геолокаційного аналізу, яка показує цінність кожного місця — людей, їхньої поведінки, бізнесу та потенціалу — як шарів, які легко використовувати на картах.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse є піонером технології локації та провідною платформою відстеження геолокації з вбудованими сповіщеннями та повідомленнями клієнтів. Ми надаємо найкращу в своєму класі технологію визначення місця розташування для збору, прийому та обробки даних для прогнозованої візуалізації та надання сповіщ...
Cloudscene
cloudscene.com
Cloudscene — це платформа ринку, керована даними, яка змінює спосіб купівлі та продажу мережевих послуг компаніями. Завдяки оптимізації закупівель і спрощенню діяльності з продажу Cloudscene відкриває шлях для міцніших зв’язків, легшого відстеження та управління, уповноважених і гнучких команд, ефек...
Nrby
nrby.com
Nrby — це розумніший спосіб спілкування мобільних команд. Створений ветеранами польових операцій із десятирічним досвідом, Nrby розроблено таким чином, щоб персоналом, підрядниками та менеджерами на мобільних пристроях, планшетах і настільних комп’ютерах було легко та інтуїтивно зрозуміло користуват...
Fielda
fielda.com
Fielda — це проста у використанні мобільна платформа збору даних і робочого процесу, створена спеціально для польової діяльності. Незалежно від того, чи виконує ваша організація інспекцію Field Asset, проекти встановлення пристроїв або простий збір даних, Fielda допоможе вам дотримуватися графіка, о...
xMap
xmap.ai
xMap — це платформа SaaS для визначення місцезнаходження, яка надає широкий спектр наборів даних із багатьох галузей, що дозволяє підприємствам і компаніям переглядати дані на картах, аналізувати дані та приймати рішення на основі даних. xMap пропонує комплексну інформацію, яка безперешкодно спрямов...
LogiNext
loginextsolutions.com
LogiNext Mile забезпечує оптимізацію маршруту доставки через геолокацію та автоматизацію відстеження. Також визначено оптимальне використання потужності ресурсу для зниження його вартості до 10%. Загальну відстань і час подорожі можна скоротити, що оптимізує ресурси компанії.
Maptive
maptive.com
Maptive перетворює ваші дані на спеціальну карту Google за лічені хвилини. Розпочніть безкоштовну пробну версію нашого багатофункціонального програмного забезпечення корпоративного рівня та відкрийте приховані можливості у своїх даних за допомогою наших потужних інструментів картографування.
Azira Allspark
azira.com
Azira LLC, глобальна платформа Consumer Insights, допомагає маркетинговим і оперативним керівникам підвищити свою ефективність за допомогою оперативної інформації для досягнення результатів бізнесу. Його місія полягає у створенні більш релевантного світу, де бренди мають змогу охоплювати своїх спожи...
Azira Pinnacle
azira.com
Azira LLC, глобальна платформа Consumer Insights, допомагає маркетинговим і оперативним керівникам підвищити свою ефективність за допомогою оперативної інформації для досягнення результатів бізнесу. Його місія полягає у створенні більш релевантного світу, де бренди мають змогу охоплювати своїх спожи...
Zartico
zartico.com
Zartico Destination Operating System® (ZDOS®) містить нашу власну інтегровану модель даних™, що містить найвищу частоту та найвищу роздільну здатність даних про геолокацію, витрати та події як для жителів, так і для відвідувачів, а також для всіх типів подій. У поєднанні з заповнюваністю пунктів при...
Connectbase
connectbase.com
Ми надаємо індустрії комунікацій статистичні дані про місцезнаходження та автоматизовані інструменти, щоб допомогти їм отримати більше угод. Перетворіть свою мережу купівлі та продажу.
Mapline
mapline.com
Підключіть свої дані до реального світу. За лічені секунди ви можете завантажити свої дані, переглянути їх на карті, створити маршрути, створити діаграми та звіти та об’єднати все це на візуальній інформаційній панелі. Використовуючи наші потужні аналітичні інструменти, створюйте нові способи візуал...
Zipscore.ai
zipscore.ai
Другий пілот AI для аналізу ринку та планування розташування. Досліджуйте повні дані перепису населення, карти поштових індексів тощо з різними географічними деталями.
MaxMind
maxmind.com
Створюйте розумніші та безпечніші цифрові можливості за допомогою точних даних Інтегруйте GeoIP® і виявлення онлайн-шахрайства у свої програми
PiinPoint
piinpoint.com
PiinPoint — це швидка, інтуїтивно зрозуміла та доступна платформа, яка допомагає компаніям знаходити найкращі місця для розширення.
Loqate
loqate.com
Покращуйте якість даних, фіксуючи правильні адреси у Великобританії. Збільште кількість конверсій і покращте взаємодію з користувачами за допомогою перевірки адреси поштового індексу та технології геокодування.