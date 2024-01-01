Альтернативи - Fyle
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud наразі містить рішення для фінансів, кадрів, планування та управління витратами. Enterprise Management Cloud долає обмеження ERP і перетворює компанії на організації, що перевершують ефективність. Вивчайте більше.
Xero
xero.com
Xero — це державна технологічна компанія, що розташована в Новій Зеландії, зареєстрована на Австралійській фондовій біржі. Xero — це хмарна бухгалтерська програмна платформа для малого та середнього бізнесу. Компанія має три офіси в Новій Зеландії (Веллінгтон, Окленд і Нейпір), шість офісів в Австра...
Paylocity
paylocity.com
Paylocity – це американська компанія, яка надає хмарне програмне забезпечення для розрахунку заробітної плати та управління людським капіталом. З моменту заснування в 1997 році вона базується в штаті Іллінойс.
Paycom
paycom.com
Paycom пропонує онлайн-послуги з нарахування заробітної плати та програмне забезпечення для великих і малих підприємств для управління всім життєвим циклом працевлаштування, від найму до виходу на пенсію.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks — це бухгалтерське програмне забезпечення, яким керує компанія 2ndSite Inc. в основному для малого та середнього бізнесу. Це веб-модель програмного забезпечення як послуги (SaaS), до якої можна отримати доступ через робочий стіл або мобільний пристрій. Компанія була заснована в 2003 році...
Rippling
rippling.com
Rippling об’єднує заробітну плату, переваги, відділ кадрів, ІТ тощо, щоб ви могли керувати всіма операціями своїх співробітників в одному місці — від реєстрації до звільнення.
Paychex
paychex.com
Paychex, Inc. — це американський постачальник кадрових послуг, аутсорсингу заробітної плати та пільг для малого та середнього бізнесу. Зі штаб-квартирою в Рочестері, штат Нью-Йорк, компанія має понад 100 офісів, які обслуговують приблизно 670 000 клієнтів у США та Європі. У 2019 році Paychex зайнял...
Mercury
mercury.com
Повний фінансовий пакет для побудови вашої компанії. Масштабуйте за допомогою банківських рахунків, застрахованих FDIC, дебетових карток і потоків платежів у 3 кліки.
Zoho Expense
zoho.com
Звіти про витрати, простий спосіб. Zoho Expense — це програмне забезпечення для онлайн-звітування про витрати, створене спеціально для компаній у всьому світі для автоматизації створення звітів про витрати, оптимізації затвердження та здійснення швидкого відшкодування.
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn є світовим лідером у сфері програмного забезпечення для кадрової галузі. Понад 10 000 компаній покладаються на хмарну платформу Bullhorn, щоб забезпечити свої кадрові процеси від початку до кінця. Штаб-квартира Bullhorn розташована в Бостоні, а офіси – по всьому світу. Компанія очолюється з...
Deskera
deskera.com
Програмне забезпечення для малого бізнесу з обліком, інвентаризацією, розрахунком заробітної плати та CRM для ведення вашого бізнесу
Qonto
qonto.com
Neobank для малого та середнього бізнесу та фрілансерів. Qonto надає повнофункціональний бізнес-акаунт із спрощеним потоком обліку.
Pleo
pleo.io
Рішення для ділових витрат, яке дає змогу вашим співробітникам робити більше. Приєднуйтеся до тисяч компаній, які довіряють Pleo, щоб спростити оплату за роботу
Ramp
ramp.com
Рости більше. Витрачайте менше. Корпоративні корпоративні картки створені з нуля, щоб заощаджувати гроші вашої компанії: випускайте необмежені картки та усувайте перевитрати за допомогою наших розширених звітів про заощадження та 1,5% повернення готівки на все.
Bill.com
bill.com
Bill.com є постачальником хмарного програмного забезпечення, яке автоматизує бек-офісні фінансові операції для малого та середнього бізнесу. Платформа Bill.com з’єднує компанії з їхніми постачальниками та клієнтами, допомагаючи їм керувати притоками та відтоками грошових коштів. Основні конкуренти в...
Bonsai
hellobonsai.com
Програмне забезпечення для куленепробивних контрактів, електронних підписів, пропозицій і виставлення рахунків, яке використовують понад 200 000 найкращих фрілансерів. Заспокойтеся та зосередьтеся на своїй роботі.
Dext
dext.com
Dext робить бухгалтерів і компанії, які ви консультуєте, продуктивнішими, прибутковими та ефективнішими завдяки кращим даним і розумінням.
BQE Core
bqe.com
Core централізує облікові та проектні дані фірм, що надають професійні послуги, на одній чудовій хмарній платформі. Поєднуючи інструменти бухгалтерського обліку, виставлення рахунків, відстеження часу та витрат і управління проектами, Core полегшує ведення вашого бізнесу з більшою прибутковістю. Він...
Rydoo
rydoo.com
Rydoo — це універсальна платформа для подорожей і витрат. Бронюйте відрядження та надсилайте або затверджуйте заявки на витрати в режимі реального часу. Отримайте безкоштовну демонстрацію зараз!
TravelPerk
travelperk.com
TravelPerk – це компанія з управління подорожами, яка продає свої послуги підприємствам. Він надає підприємствам послуги з управління подорожами та витратами, автоматизуючи ліміти витрат і правила подорожей. Його штаб-квартири знаходяться в Лондоні, Барселоні та Берліні, і за шість раундів фінансува...
Navan
navan.com
Navan (раніше TripActions) довіряють майже 4000 глобальних підприємств, щоб допомогти в управлінні корпоративними поїздками та витратами, щоб захистити працівників, які подорожують, контролювати витрати та економити гроші
Tipalti
tipalti.com
Tipalti забезпечує розумну кредиторську заборгованість, яка підносить сучасний бізнес. Давайте забезпечимо масштаб, ефективність і зосередженість вашого бізнесу за допомогою повністю автоматизованих наскрізних рішень.
Moon Invoice
mooninvoice.com
Отримайте програмне забезпечення онлайн-рахунків для малого бізнесу, щоб надсилати рахунки-фактури, керувати витратами, відстежувати час, завантажувати звіти та створювати оцінки. Отримайте 7 днів безкоштовної пробної версії зараз!
BigTime
bigtime.net
Перетворіть час на прибуток. Відстеження бюджету, відстеження та виставлення рахунків у режимі реального часу — ваш найважливіший актив — час.
Coupa
coupa.com
Coupa Software — це глобальна технологічна платформа для управління витратами бізнесу (BSM). Штаб-квартира компанії розташована в Сан-Матео, штат Каліфорнія, з офісами в Європі, Латинській Америці та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Компанія допомагає великим компаніям отримати видимість і контрол...
Brex
brex.com
Масштабуйте швидше, замінивши банківський рахунок і кредитну картку компанії на Brex. Без комісії за рахунок. Ніяких паперів. Без особистої гарантії.
Spendesk
spendesk.com
Заспокойте хаос витрат компанії за допомогою Spendesk – універсальної платформи управління витратами для сучасних фінансових команд.
MileIQ
mileiq.com
Працює автоматичне відстеження пробігу. Точні звіти про пробіг. Журналування без стресу. На телефоні та в хмарі.
FunctionFox
functionfox.com
Легко відстежуйте онлайн-табель, спростіть керування проектами та будьте в курсі кошторисів, рахунків-фактур і кожної деталі між ними. FunctionFox продумано розроблено для того, як працюють творчі команди. Простий у налаштуванні, інтуїтивно зрозумілий у використанні та користується довірою творчих п...
Emburse Abacus
abacus.com
Звітність про витрати в реальному часі. Abacus — це найпростіший спосіб для вас автоматизувати процес відшкодування витрат вашої команди, узгодження корпоративних кредитних карток і впровадження політики витрат.