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FX News Group є провідним сайтом, що надає в режимі реального часу інформацію про світову індустрію торгівлі Forex і CFD. Будьте в курсі останніх заголовків, новин про роздрібну та інституційну торгівлю Forex тощо. FX News Group (або «FNG») є провідним новинним та інформаційним веб-сайтом, що висвітлює світову галузь онлайн-торгівлі.

Вебсайт: fxnewsgroup.com

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