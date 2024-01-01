Альтернативи - Functionize
Postman Web
postman.com
Postman полегшує розробку API. Наша платформа пропонує інструменти для спрощення кожного кроку процесу створення API та оптимізує співпрацю, щоб ви могли швидше створювати кращі API.
UserTesting
usertesting.com
Інструменти тестування та дослідження зручності використання для покращення взаємодії з клієнтами в Інтернеті від UserTesting, платформи Human Insight. Програмне забезпечення CX № 1 у галузі G2.
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack — це хмарна веб- і мобільна платформа для тестування, яка дозволяє розробникам тестувати свої веб-сайти та мобільні додатки в браузерах на вимогу, операційних системах і реальних мобільних пристроях, не вимагаючи від користувачів встановлення або підтримки внутрішньої лабораторії віртуа...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar – це компанія з аналітики поведінки, яка аналізує використання веб-сайтів, надаючи зворотній зв’язок за допомогою таких інструментів, як теплові карти, записи сеансів і опитування. Він працює з інструментами веб-аналітики, такими як Google Analytics, щоб пропонувати уявлення про те, як люди п...
Qase
qase.io
Єдина робоча область для ручних і автоматизованих тестів. Система керування тестуванням для команд розробників і контролю якості, яка допомагає прискорити тестування програмного забезпечення.
Userfeel
userfeel.com
Платіть по ходу роботи Інструмент тестування користувачів без підписки чи щомісячної плати. Отримайте кращу інформацію від нашої панелі високоякісних тестувальників всього за 30 доларів США за тестувальника.
Ghost Inspector
ghostinspector.com
Створюйте або записуйте автоматизовані тести для свого веб-сайту чи програми прямо у вашому браузері. Постійно запускайте їх, щоб виявляти помилки та регресії. Кодування не потрібно.
Sauce Labs
saucelabs.com
Найбільша в світі хмара безперервного тестування веб- і мобільних додатків. Доступ до веб-браузерів, мобільних емуляторів, симуляторів і справжніх мобільних пристроїв.
Virtuoso
virtuoso.qa
Функціональний інтерфейс користувача та інструмент наскрізного тестування. Поєднання роботизованої автоматизації процесів, штучного інтелекту та програмування на природній мові для забезпечення неперевершеного авторського досвіду, скорочуючи обслуговування тестів майже до нуля.
Browserling
browserling.com
Онлайн кросбраузерне тестування.
TestProject
testproject.io
Безкоштовна автоматизація тестування для всіх. На основі спільноти. TestProject — це безкоштовна наскрізна платформа автоматизації тестування для Інтернету, мобільних пристроїв і тестування API, яка підтримується спільнотою автоматизації тестування №1.
UiPath
uipath.com
UiPath — це глобальна компанія, що розробляє програмне забезпечення для роботизованої автоматизації процесів (RPA), заснована в Румунії Даніелем Дайнсом і Маріусом Тірке зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Програмне забезпечення компанії відстежує діяльність користувачів, щоб автоматизувати повторювані ф...
GetWhy
getwhy.io
GetWhy – це компанія нового покоління, що займається аналізом інформації. На базі Gen. AI платформа наскрізної статистики GetWhy надає найкращу у своєму класі інформацію про споживачів з безпрецедентною швидкістю та за невелику частку вартості традиційних компаній, що займаються аналізом. GetWhy пре...
UserZoom
userzoom.com
Дослідження UX, зроблено правильно. Завдяки системі UX Insights від UserZoom ви можете копати глибше та швидше, щоб забезпечити чудовий цифровий досвід протягом життєвого циклу розробки продукту.
Rainforest QA
rainforestqa.com
Платформа контролю якості Rainforest поєднує автоматизацію тестування без використання коду та професійну перевірку якості, щоб допомогти вам випускати якісне програмне забезпечення.
LambdaTest
app.lambdatest.com
Мобільні додатки наступного покоління та Хмара кросбраузерного тестування Забезпечте неперевершений цифровий досвід із нашим наступним поколінням Хмарна платформа тестування на основі ШІ. Забезпечте виняткову взаємодію з користувачем на всіх пристроях і в усіх браузерах.
Loadster
loadster.app
Loadster — це хмарне гібридне рішення для тестування навантаження для високопродуктивних веб-сайтів і програм. Виконайте навантажувальні тести на своїх сайтах, щоб знайти вузькі місця, підвищити стабільність і оптимізувати роботу користувачів.
Global App Testing
globalapptesting.com
Глобальне тестування додатків — це рішення для краудтестування, яке дає змогу командам із забезпечення якості, продукту, UX, інженерних, локалізаційних і цифрових команд тестувати свої продукти та досвід у більш ніж 189 країнах із понад 90 000 професійно перевірених професіоналів, які тестують на ре...
Userlytics
userlytics.com
Використовуйте нашу найсучаснішу платформу для дослідження користувачів і глобальну групу з понад 1,6 мільйона, щоб покращити досвід клієнтів і користувачів.
Waldo
waldo.com
Waldo — це єдине рішення для тестування без використання коду, створене з нуля, без залучення сценаріїв, щоб ефективно масштабувати автоматизацію тестування та позбутися необхідності вибирати між швидкістю випуску та якістю продукту.
Reflect
reflect.run
Неперевершено швидке автоматизоване тестування. Reflect робить регресійні тести легкими у створенні та безболісними для обслуговування. Команди швидкого розвитку використовують Reflect для виявлення помилок, не сповільнюючи швидкість розробки.
JunoOne
juno.one
Працюйте з juno.one! Дослідіть ефективність роботи, як ніколи раніше. juno.one — це рішення ADLM 1-го класу для компаній, що займаються розробкою програмного забезпечення, компаній з постачання програмного забезпечення та інтеграторів програмного забезпечення по всьому світу. Протягом 30 днів безкош...
Meticulous
meticulous.ai
Автоматично виловлюйте візуальні регресії у своїй веб-програмі, відтворюючи трафік користувача. Тестування з коробки без обслуговування.
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur — це програмне забезпечення для тестування електронної пошти, яке дозволяє отримувати та тестувати електронну пошту, допомагаючи створювати, тестувати та презентувати свій продукт.
Testsigma
testsigma.com
Testsigma — це потужна платформа автоматизації тестування з відкритим вихідним кодом, яка працює з коробки та дозволяє створювати тести для веб-додатків, мобільних додатків і API всього за кілька хвилин. Повна платформа Testsigma об’єднує всі можливості традиційного фрагментованого стеку тестів. -Пр...
Userback
userback.io
№1 ВІЗУАЛЬНА ПЛАТФОРМА ВІДГУКІВ КОРИСТУВАЧІВ Відгуки користувачів [@#!#+$?%] важкі. Ось чому понад 20 000 команд розробників програмного забезпечення обирають Userback для автоматизації, оптимізації та структурування своїх циклів зворотного зв’язку, від збору до закриття. - Збагатіть зворотній зв'...
Endtest
endtest.io
Створення, підтримка та виконання тестів може бути складним і трудомістким. Платформа з низьким кодом Endtest дозволяє будь-кому у вашій команді створювати тести з високим рівнем охоплення для веб-додатків і мобільних додатків без передового досвіду інженерного забезпечення якості.
Keysight
keysight.com
Keysight дає можливість інноваторам досліджувати, проектувати та втілювати в життя технології, що змінюють світ. Як провідний глобальний інноваційний партнер галузі, орієнтовані на програмне забезпечення рішення Keysight обслуговують інженерів у всьому середовищі проектування та розробки, дозволяючи...
Witbe
witbe.net
Провідна інновація в індустрії якості досвіду (QoE), Witbe пропонує відзначений нагородами підхід до моніторингу QoE, що надається користувачам будь-якої інтерактивної служби (телефонії, відео, Інтернету), на будь-якому пристрої (ПК, смартфон, приставка) і через будь-яку мережу (стаціонарну, мобільн...
Autify
autify.com
Autify — це платформа автоматизації тестування без коду, яка дозволяє будь-кому виконувати тестування автоматизації. Він використовує штучний інтелект (AI) для підтримки тестових сценаріїв.