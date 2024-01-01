Functionize

Functionize

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Вебсайт: functionize.com

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Functionize надає інтелектуальну платформу тестування, яка включає технології штучного інтелекту та машинного навчання для автоматизації кропіткого процесу тестування програмного забезпечення. Ми працюємо з командами будь-якого розміру та навичок, щоб покращити створення тестів, усунути нестабільність тестів і прискорити випуски за допомогою тестування еластичного масштабу в хмарі. Завдяки підходу машинного навчання до якості Functionize дозволяє підприємствам швидше постачати програмне забезпечення вищої якості. Gartner визнає Functionize у своєму списку крутих постачальників Agile та DevOps за інновації, і йому довіряють провідні компанії, зокрема Zillow, Hewlett Packard, Farmers Insurance, Honeywell і Logitech.
Категорії:
Software Development
Інструменти тестування програмного забезпечення

Вебсайт: functionize.com

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