Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Freshworks» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Freshworks (NASDAQ: FRSH) creates AI-boosted business software for IT, customer support, sales, and marketing teams to make them more efficient and deliver more value for immediate business impact. Headquartered in San Mateo, California, Freshworks operates around the world to serve more than 67,000+ customers, including American Express, Blue Nile, Bridgestone, Databricks, Fila, and OfficeMax.

Вебсайт: freshworks.com

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