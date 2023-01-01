Альтернативи - Freshpaint

Custobar

custobar.com

Ваші клієнти – це особи. Ставтеся до них так. Custobar дає вам повне розуміння кожного вашого клієнта та того, як вони взаємодіють із вашим бізнесом – через усі канали, з якими вони з вами зустрічаються. Ми збираємо всі дані про ваші клієнтські транзакції та робимо їх зрозумілими та практичними.