Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Fresh Factory» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Fresh Factory надає мережу гіперлокальних центрів заповнення холодного ланцюга, транспортування та оснащує їх інтелектуальною системою керування заповненням, яка дозволяє підприємствам зберігати, збирати та пакувати та доставляти свої продукти споживачам швидше, краще та ефективніше.

Вебсайт: freshfactory.id

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