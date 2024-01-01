Fresh Factory

Fresh Factory

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Вебсайт: freshfactory.id

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Fresh Factory надає мережу гіперлокальних центрів заповнення холодного ланцюга, транспортування та оснащує їх інтелектуальною системою керування заповненням, яка дозволяє підприємствам зберігати, збирати та пакувати та доставляти свої продукти споживачам швидше, краще та ефективніше.

Вебсайт: freshfactory.id

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