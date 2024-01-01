Безкоштовний TTS — це найкращий онлайн-конвертер тексту в мову, який підтримує майже всі мови. Він призначений для створення високоякісних аудіофайлів із природним звучанням голосів, що робить його придатним для різноманітних проектів. Інструмент є безкоштовним і дозволяє використовувати його в комерційних цілях. Процес перетворення тексту на мовлення стає простим і швидким завдяки потужному механізму штучного інтелекту, який працює на базі машинного навчання Google і можливостей TTS. Це забезпечує ефективну продуктивність і забезпечує результати з високоякісним аудіо. Однією з помітних особливостей Free TTS є підтримка SSML (Speech Synthesis Markup Language), яка дозволяє користувачам налаштовувати аудіо, надаючи інформацію про паузи, форматування аудіо, дати, акроніми, і більше. Ця функція забезпечує гнучкість і покращує загальне враження від аудіо. Інструмент пропонує широкий вибір рідних голосів і мов, включаючи англійську (США), африкаанс, арабську, бенгальську, болгарську та багато інших. Ці голоси можна використовувати для різних цілей, наприклад для додавання голосу за кадром до відео, створення відео, згенерованих штучним інтелектом, або рекламних відео. Щоб використовувати Free TTS, користувачам потрібно просто скопіювати та вставити текст, який вони хочуть перетворити, в інструмент. Потім конвертований аудіофайл можна завантажити як файл MP3. Реєстрація не потрібна, а аудіозаписи автоматично видаляються протягом 24 годин для підтримки безпеки. Таким чином, Free TTS — це зручний і надійний онлайн-конвертер тексту в мову, який пропонує природне звучання голосів різними мовами. Його потужний механізм ШІ та підтримка SSML роблять його цінним інструментом для широкого спектру програм.

Вебсайт: freetts.com

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