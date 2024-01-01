FreeSubtitles.Ai — це інструмент штучного інтелекту, який безкоштовно створює субтитри для аудіо- та відеовмісту. Він доступний на GitHub і пропонує кілька варіантів, включаючи автоматичне введення посилання для завантаження, вибір мови та моделі для різних рівнів точності та переклад на різні мови. Інструмент дозволяє користувачам завантажувати файли розміром до 300 МБ і тривалістю одну годину, а платні користувачі можуть завантажувати файли розміром до 10 ГБ і тривалістю 10 годин. Максимальна кількість у черзі дорівнює нулю, а запущено чотири активні завдання. Користувачі можуть перейти на початок черги, вибравши платні функції. Інструмент надає 111 варіантів мови, включаючи автоматичне визначення для оптимальної ефективності та можливість вибору між дев’ятьма моделями різного розміру та точності, причому більші моделі пропонують більшу точність, але займають більше часу. Інструмент також пропонує переклад на різні мови, що робить його надзвичайно універсальним для користувачів із міжнародною аудиторією. Інструмент можна безкоштовно використовувати для файлів розміром до 300 МБ і тривалістю до однієї години, а платні функції забезпечують більшу гнучкість. Інструмент вимагає від користувачів вибрати або скинути аудіо- чи відеофайл і вибрати необхідні параметри перед початком процесу транскрипції. Загалом Transcribe File — це надійний інструмент, який точно генерує субтитри, що робить його чудовим варіантом для творців вмісту з обмеженими ресурсами.

Вебсайт: freesubtitles.ai

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