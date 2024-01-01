Free text to speech

Free text to speech

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Вебсайт: text-to-speech.online

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Перетворення тексту в мовлення — це потужний і безкоштовний онлайн-інструмент синтезу тексту в мовлення, який перетворює текст на природний і плавний людський голос із різноманітними налаштуваннями. Він надає користувачам більше 100 динаміків на вибір, підтримує кілька мов і діалектів і навіть може змішувати китайську та англійську. Він також є гнучким щодо налаштування аудіопараметрів, дозволяючи користувачам регулювати швидкість мовлення, висоту, артикуляцію, паузи тощо. Цей інструмент широко використовується для читання новин, туристичної навігації, інтелектуального обладнання та трансляції сповіщень, і навіть може конвертувати текстовий вміст у файли MP3 для завантаження та збереження. Крім того, він надає різноманітні голоси нейронної мережі на 129 мовах і варіантах, що полегшує охоплення глобальної аудиторії. Він підтримується в усіх основних браузерах, таких як Chrome, Firefox і Edge, а також у WeChat. Користувачі мобільних пристроїв можуть спробувати використовувати Chrome, Firefox і нову версію Edge.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення для перетворення тексту в мову

Вебсайт: text-to-speech.online

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Альтернативи

AWS Console

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Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

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VEED

VEED

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ElevenLabs

ElevenLabs

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