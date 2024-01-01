Frameright — це інструмент, який дозволяє творцям, розробникам і компаніям гарантувати, що їхні зображення відображаються ідеального розміру для кожного контейнера та екрана. Інструмент усуває проблему, коли зображення не відображаються належним чином через різні вимоги до каналів і розмірів екрана в Інтернеті. Завдяки технології Frameright Image Display Control (IDC) зображення стають інтелектуальними та адаптованими незалежно від того, де вони опубліковані. Спеціальний штучний інтелект інструменту забезпечує зручний інтерфейс (UI), що забезпечує швидку та плавну обробку зображень. Інструкції зберігаються в полях метаданих кожного файлу, а інформацію про правильний розмір зображення можна легко отримати через бібліотеки та компоненти з відкритим кодом. Frameright покращує робочі процеси обробки зображень і ресурсів, що готові до майбутнього, одночасно легко інтегруючись із існуючими системами. IDC полегшує зв’язок між різними частинами виробничого процесу, полегшуючи повсякденну публікацію зображень і оновлення макетів. Frameright дає змогу творцям вмісту, пропонуючи істотний контроль над візуальними історіями та гарантуючи, що зображення виглядатимуть так, як задумано. Він забезпечує точність пікселів і кадрування зображень на основі коду для розробників без потреби в зломах CSS. Підприємства можуть максимізувати вартість своїх активів і уникнути дорогих помилок. IDC — це відкрита екосистема, яка надає перевагу поверненню контролю над зображеннями та виробниками зображень. Frameright пропонує унікальний штучний інтелект, який розуміє індивідуальні стилі, завдяки чому користувачі виділяються з натовпу. Інструмент розроблений для безперебійної роботи з різними галузями промисловості, включаючи фотографію, створення контенту та веб-розробку.

Вебсайт: frameright.io

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