Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Foxpass» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Foxpass підвищує рівень безпеки сервера та мережі вашої організації, гарантуючи, що облікові записи працівників мають доступ лише до того, що їм потрібно.

Вебсайт: foxpass.com

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