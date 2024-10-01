Альтернативи - Foxit Cloud

Microsoft Word Online

Microsoft Word Online

microsoft.com

Працюйте безкоштовно з онлайн-версією Microsoft Word. Зберігайте документи в OneDrive. Поділіться ними з іншими та працюйте разом одночасно. Microsoft Word — це текстовий процесор, розроблений Microsoft. Вперше він був випущений 25 жовтня 1983 року під назвою Multi-Tool Word для систем Xenix. Пізні...

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

acrobat.adobe.com

Ми в Adobe віримо, що документи — це більше, ніж просто набір інформації та доказів. Вони є основою для об’єднання людей та ідей, просування бізнесу вперед.  Adobe Acrobat підтримує зв’язок із командою, водночас розвиваючи бізнес – де б ви не працювали. Acrobat — це комплексне рішення для PDF та еле...

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp — це універсальна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організовувати та співпрацювати над роботою за допомогою завдань, документів, чату, цілей, дошок тощо. ClickUp, який легко налаштовується кількома клацаннями миші, дозволяє командам усіх типів і...

Coda

Coda

coda.io

Coda — це хмарний редактор документів, заснований Шиширом Мехротрою та Алексом ДеНьюї. Офіси розташовані в Белв’ю, Сан-Франциско та Маунтін-В’ю. Перша версія програмного забезпечення 1.0 була запущена в травні 2019 року. Раніше більше чотирьох років вона була в закритій бета-версії. Coda надає функц...

monday.com

monday.com

monday.com

monday.com — це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія залучила 150 мільйонів доларів, виходячи з...

iLovePDF

iLovePDF

ilovepdf.com

iLovePDF спрощує керування документами за допомогою універсального набору з понад 25 інструментів, доступних на мобільних пристроях, настільних комп’ютерах і через REST API. Редагування, об’єднання, розділення, стиснення, конвертація чи електронний підпис PDF-файлів – це комплексне рішення. iLovePDF...

Zoho Sheet

Zoho Sheet

zoho.com

Zoho Sheet — це програма для роботи з електронними таблицями, яка надає вам простір для організації даних, обговорення звітів із вашою командою та аналізу даних, де б ви не були. Zoho Sheet також надає власні програми для iOS і Android, таким чином не прив’язуючи користувачів до своїх ноутбуків. Клю...

Zoho Writer

Zoho Writer

zoho.com

Потужний письменник. Сильні слова. Ми віримо в силу слова. Ось чому ми створили Writer, потужний текстовий процесор, доступний на всіх ваших пристроях. Співпрацюйте з товаришами по команді в режимі реального часу. Створюйте елегантні, надихаючі документи безкоштовно.

Convertio

Convertio

convertio.co

Convertio - простий інструмент для конвертації файлів онлайн. Підтримується понад 309 різних форматів документів, зображень, електронних таблиць, електронних книг, архівів, презентацій, аудіо та відео.

StudioBinder

StudioBinder

studiobinder.com

Програмне забезпечення для керування виробництвом відео, телебачення та фільмів на основі Інтернету. Пишіть професійно відформатовані сценарії. Візуалізуйте сцени за допомогою списків знімків і розкадровок, створюйте та надсилайте аркуші викликів, розклади зйомок, аркуші з розбивкою сценаріїв і керу...

Soda PDF

Soda PDF

sodapdf.com

Редагувати PDF стало легко. Відкрийте для себе Soda PDF, просте у використанні програмне забезпечення з інструментами редагування для редагування PDF-файлів на свій розсуд. Спробуйте БЕЗКОШТОВНО сьогодні!

Xodo

Xodo

xodo.com

За допомогою Xodo ви можете редагувати, коментувати, підписувати та ділитися PDF-файлами на комп’ютері, мобільному пристрої та в Інтернеті. Xodo робить роботу з PDF-файлами швидкою та легкою, тож ви можете виконувати завдання.

CloudConvert

CloudConvert

cloudconvert.com

CloudConvert — онлайн-конвертер файлів. Ми підтримуємо майже всі формати аудіо, відео, документів, електронних книг, архівів, зображень, електронних таблиць і презентацій. Щоб почати, скористайтеся кнопкою нижче та виберіть файли для конвертації зі свого комп’ютера.

Craft

Craft

craft.do

Craft — це робочий простір для спільної роботи, де вся ваша команда може зібратися разом, щоб робити нотатки, створювати документи, керувати роботою та разом створювати ідеї. Craft's Daily Notes пропонує зміну парадигми командної співпраці. Стимулюйте прогрес своєї команди за допомогою структурова...

pdfFiller

pdfFiller

pdffiller.com

Редагуйте PDF-файли, створюйте форми, збирайте дані, співпрацюйте, підписуйте та надсилайте документи факсом і багато іншого. І ви можете робити це з будь-якого місця на будь-якому пристрої за невелику частку вартості.

WriterDuet

WriterDuet

writerduet.com

Плануйте, пишіть і діліться за допомогою галузевого стандартного програмного забезпечення, яке використовують понад 1 мільйон сценаристів, телешоу та блокбастерів.

PDFescape

PDFescape

pdfescape.com

Редагуйте PDF-документи, заповнюйте PDF-форми та переглядайте PDF-файли онлайн за допомогою PDFescape, безкоштовної програми для читання PDF-файлів, редактора PDF-файлів і програмного забезпечення для заповнення PDF-форм. Безкоштовно редагуйте або заповнюйте PDF-форми за лічені секунди, не використо...

Lark

Lark

larksuite.com

Lark — це універсальна платформа для співпраці для команд, які прагнуть оптимізувати робочі процеси та швидше досягти бізнес-результатів. Завдяки зручному користуванню на настільних і мобільних пристроях Lark гарантує ефективну роботу команд з будь-якого місця. Lark — це супердодаток для роботи, яки...

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

pdf.wondershare.com

PDFelement — це провідна альтернатива Adobe® Acrobat®, яка пропонує функції PDF корпоративного рівня та постійне ліцензування за незначну ціну. Він доступний на комп’ютерних, мобільних і веб-платформах. PDFelement, який продається 11 різними мовами по всьому світу, пропонує користувачам будь-якого т...

JotForm

JotForm

jotform.com

Конструктор форм від Jotform, якому довіряють понад 20 мільйонів користувачів, — це простий спосіб створювати та публікувати онлайн-форми з будь-якого пристрою. Компанія пропонує понад 10 000 готових шаблонів форм, понад 100 інтеграцій із програмами сторонніх розробників і розширені функції дизайну,...

DocHub

DocHub

dochub.com

DocHub дає змогу будь-кому спростити редагування, підписання, розповсюдження документів, а також заповнення форм. DocHub також пропонує дуже популярну інтеграцію з Google Workspace, яка дозволяє користувачам імпортувати, експортувати, змінювати та підписувати документи безпосередньо з програм Google...

Smallpdf

Smallpdf

smallpdf.com

Виготовлена ​​у Швейцарії, країні годинників, банків і чистого дизайну, Smallpdf – це визнана компанія, яка пропонує набір розумних інструментів для керування документами. Smallpdf, заснований у 2013 році, пропонує просту, безпечну та надійну відповідь на важке та незручне програмне забезпечення PDF...

Zoho Docs

Zoho Docs

zoho.com

Он-лайн керування файлами для команд і окремих осіб. Переведіть свою команду в безпечний робочий простір для спільної роботи, де все доступно кожному в режимі реального часу. Створюйте, співпрацюйте та виконуйте роботу безпечно.

Xodo PDF.Online

Xodo PDF.Online

pdf.online

PDF Online надає вам безкоштовні, безпечні та точні інструменти для роботи з PDF-файлами. Додайте свої файли, щоб об’єднати, конвертувати, редагувати, стискати PDF-файли та багато іншого – абсолютно безкоштовно!

PDF Candy

PDF Candy

pdfcandy.com

Перетворюйте в PDF і створюйте файли понад 20 форматів. Крім того, PDF Candy пропонує 47 онлайн-інструментів для обробки PDF: редагування, розділення, об’єднання, стиснення та багато іншого.

EasyPrompter

EasyPrompter

easyprompter.com

EasyPrompter — це веб-рішення телесуфлера для блогерів, студентів, ведучих, священнослужителів, юристів

Mathpix Snip

Mathpix Snip

mathpix.com

Цифрова наука, миттєво. Перетворюйте зображення та PDF-файли в LaTeX, DOCX, Overleaf, Markdown, Excel, ChemDraw тощо за допомогою нашої технології перетворення документів на базі штучного інтелекту.

Sejda

Sejda

sejda.com

Sejda допомагає з вашими PDF-завданнями. Швидкий і простий онлайн-сервіс, установка не потрібна! Розділяти, об’єднувати або перетворювати PDF-файли на зображення, альтернативне змішування або розділене сканування та багато іншого.

Bit.ai

Bit.ai

bit.ai

Bit — це потужна платформа для спільної роботи над документами для створення документів, нотаток, вікі-сайтів із розширеними параметрами дизайну, надійним пошуком, відстеженням документів і багатьом іншим.

LightPDF

LightPDF

lightpdf.com

LightPDF — це багатоплатформна PDF-програма, яка надає багато практичних PDF-інструментів для користувачів Windows, macOS, Android та iOS. LightPDF спрямований на те, щоб полегшити PDF і допомогти людям працювати з PDF у будь-який час і будь-де. Тепер він надає веб-програму для всіх систем, версій W...

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