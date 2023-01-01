Альтернативи - Foundry
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 мільйонів+ учасників | Керуйте своєю професійною ідентичністю. Створюйте свою професійну мережу та співпрацюйте з нею. Отримайте доступ до знань, ідей і можливостей.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
Issuu
issuu.com
Створюйте інтерактивні фліпбуки, публікації в соціальних мережах, GIF-файли тощо з PDF-файлів. Відкрийте для себе силу цифрових інструментів публікації та контент-маркетингу тут!
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — це американська компанія, яка розробляє програмне забезпечення як послугу (SaaS) на основі передплати, розташована у Ванкувері, штат Вашингтон, і продає доступ до своєї бази даних інформації про ділових людей і компанії спеціалістам із продажу, маркетингу та рекрутингу. Компанія була споч...
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase — це платформа для пошуку бізнес-інформації про приватні та державні компанії. Інформація Crunchbase включає інформацію про інвестиції та фінансування, членів-засновників і осіб на керівних посадах, злиття та поглинання, новини та галузеві тенденції. Веб-сайт Crunchbase, спочатку створен...
Drift
drift.com
Drift — це новий спосіб, у який компанії купують у компаній. Спробуйте наші розмовні інструменти маркетингу та продажів, розроблені, щоб полегшити покупки сьогодні, абсолютно безкоштовно.
Hunter.io
hunter.io
Hunter — це провідне рішення для пошуку та перевірки професійних електронних адрес. Почніть використовувати Hunter і спілкуйтеся з людьми, які важливі для вашого бізнесу.
Similarweb
similarweb.com
Similarweb — це постачальник цифрового інтелекту для підприємств і клієнтів малого та середнього бізнесу (SMB). Платформа надає послуги веб-аналітики та пропонує своїм користувачам інформацію про веб-трафік їхніх клієнтів і конкурентів.
Showpad
showpad.com
Платформа підтримки продажів Showpad об’єднує провідне програмне забезпечення для навчання та інструктажу з інноваційними рішеннями для контенту, що сприяє збільшенню продажів.
Nimble
nimble.com
CRM не тільки для продавців. Орієнтована на стосунки CRM для всієї вашої команди. Простий у використанні, працює у вашій папці вхідних повідомлень Outlook/Gmail, соціальних мережах, Інтернеті.
involve.me
involve.me
Збільште залучення клієнтів. Через інтерактивні воронки. Конструктор вмісту без коду для тестів, опитувань, калькуляторів, форм і платіжних сторінок. Створюйте персоналізовану взаємодію на кожному кроці шляху клієнта.
Seamless.AI
seamless.ai
Інструмент продажів №1 для прямого набору B2B, мобільних номерів і електронних листів. Понад 300 000 менеджерів із продажу використовують Seamless.AI, щоб створити потенційних клієнтів.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch — компанія цифрового споживчого аналізу зі штаб-квартирою в Брайтоні, Англія. Brandwatch продає шість різних продуктів: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriously, Reviews і BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — це «програма самообслуговування» або програмне забезпечення як послуга,...
FlippingBook
flippingbook.com
Перетворюйте прості PDF-файли на інтерактивні та привабливі документи з професійним виглядом, керуйте маркетинговими інструментами, аналізуйте файли тощо.
Reply.io
reply.io
Reply — це платформа для залучення продажів, яка допомагає вам автоматизувати та масштабувати багатоканальне охоплення, щоб ви могли залучати більше потенційних клієнтів, залучати нових клієнтів і швидше збільшувати дохід.
Snov.io
snov.io
Більше потенційних клієнтів. Більше продажів. Більший дохід. Розширюйте свій бізнес і краще залучайте потенційних клієнтів за допомогою інструментарію продажів і платформи CRM, які забезпечують зростання.
Mailshake
mailshake.com
Створіть темп продажів за допомогою електронної пошти, телефону та соціальних мереж всього за 5 хвилин. Від 59 доларів США на місяць.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit — це механізм маркетингових даних для всіх ваших взаємодій з клієнтами. Глибоко розумійте своїх клієнтів, визначайте майбутні потенційні клієнти та персоналізуйте кожну взаємодію з маркетингу та продажів.
G2
g2.com
Порівняйте найкраще бізнес-програмне забезпечення та послуги на основі оцінок користувачів і соціальних даних. Огляд програмного забезпечення CRM, ERP, HR, CAD, PDM і маркетингу.
Allego
allego.com
Лідер ринку рішень для віртуального навчання та підтримки. Перетворіть свою організацію за допомогою мобільної платформи, створеної для сучасних розподілених команд.
Signals
getsignals.ai
Перетворіть перегляди сторінок на клієнтів. Розпізнавайте компанії, які зараз переглядають ваш веб-сайт, і перетворюйте їх на клієнтів!
HoneyStack
hockeystack.com
Наскрізна аналітика SaaS. HockeyStack — це інструмент аналітики SaaS, який об’єднує дані про маркетинг, продукт, дохід і продажі, щоб виявити приховану інформацію, як-от LTV кампанії або швидкість відтоку кожного маркетингового каналу. Без налаштування. Немає коду. СПРОБУЙТЕ БЕЗКОШТОВНО
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. — приватна технологічна компанія, яка надає набір програмних продуктів на основі хмари для компаній, розробників і брендів. Їхня основна увага — безпечне визначення ідентифікації та інтеграція API у реальному часі. Їхній набір пропозицій включає такі продукти, як Enrich, який викори...
Clay
clay.com
Знаходьте потенційних клієнтів будь-де в Інтернеті. Створюйте списки потенційних клієнтів із місць, про які ви ніколи не думали. Підключіться до 50+ інтеграцій, щоб автоматично отримувати імена, електронні адреси, стек технологій, відкриті ролі та багато іншого.
Visually
visual.ly
Створюйте привабливу інфографіку, відео та електронні книги для своїх маркетингових кампаній. Ми робимо створення преміум-контенту швидким, простим і доступним.
People.ai
people.ai
People.ai автоматизує введення даних вручну, підвищує продуктивність продажів і надає практичні дані для всіх ваших інструментів керування.
RocketReach
rocketreach.co
Ваш зв’язок першого ступеня з будь-яким професіоналом. Спілкуйтеся безпосередньо з відповідальними особами, які приймають рішення, використовуючи найбільшу та найточнішу базу даних електронних листів і прямих телефонних номерів у світі.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus дозволяє доносити персоналізовані повідомлення до потрібної аудиторії незалежно від того, де вона знаходиться.
Groove
groove.co
Відчуйте силу продажів без тертя. Усуньте перешкоди в процесі продажів і отримайте більше прибутку за допомогою найвищої оцінки платформи для залучення продажів для Salesforce.
Growbots
growbots.com
Використовуйте Growbots, щоб повністю автоматизувати процес зовнішніх продажів. Пошук і охоплення в одному місці. Ми інтегруємося з Salesforce і HubSpot.
Spott
spott.ai
Створіть інтерактивний вміст із зображеннями, каталогами, відео та рекламою Спробуйте безкоштовно Створіть інтерактивний вміст із зображеннями, каталогами, відео та рекламою Спробуйте безкоштовно Створіть інтерактивний вміст із зображеннями, каталогами, відео та рекламою Спробуйте безкоштовно Створі...
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai — це наскрізна платформа маркетингової аналітики та атрибуції, яка інтегрована в різні накопичувачі даних, щоб надавати ефективну, сумісну з конфіденційністю інформацію на основі штучного інтелекту. Спробуємо зараз!
SALESmanago
salesmanago.com
Єдиний безкодовий CDXP на основі штучного інтелекту з власно створеними та інтегрованими гіперперсоналізованими маркетинговими каналами.
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io — це інструмент пошуку електронної пошти для B2B-продажів і електронного маркетингу. Наше програмне забезпечення перетворює загальнодоступні дані на розширений інструмент електронної пошти для пошуку потенційних клієнтів, який допомагає професіоналам проводити маркетингові та рекламні камп...
Leadspace
leadspace.com
Leadspace – це компанія Data Science, яка займається програмним забезпеченням як послугою (SaaS), яка надає платформу даних клієнтів B2B. Продукти компанії об’єднують численні джерела даних, джерела першої та третьої сторони з соціальних мереж, баз даних контактів і систем управління взаємовідносина...
Demandbase
demandbase.com
Провідне програмне забезпечення ABM для B2B-компаній середнього та корпоративного рівня. Дізнайтеся більше про справжню маркетингову компанію, що базується на наскрізному обліковому записі.
Storylane
storylane.io
Storylane допомагає компаніям створювати інтерактивні демонстрації продуктів і ділитися ними з потенційними клієнтами за 10 хвилин. Залучайте користувачів і збільшуйте кількість конверсій за допомогою інтерактивного демонстраційного програмного забезпечення StoryLane.
Contentstack
contentstack.com
Цифровий досвід, який ви хочете всюди Розмістіть свій бізнес у більшій кількості місць за допомогою єдиного повністю автоматизованого Composable DXP на базі безголової CMS №1
Mutiny
mutinyhq.com
ПЕРЕТВОРІТЬ СВІЙ ВЕБ-САЙТ НА КАНАЛ ДОХОДІВ №1. 95% ваших веб-відвідувачів не здійснять конверсію на вашому загальному веб-сайті. Mutiny спрощує націлювання та конверсію більшої кількості B2B-покупців на вашому сайті без персоналізації веб-коду.
Kaspr
kaspr.io
Витрачайте менше часу на розшук і виконайте свою квоту. Kaspr — це розширення LinkedIn Chrome і інформаційна панель, яка надає вам доступ до контактних даних B2B за лічені секунди.
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics — це B2B програмне забезпечення для генерації свинцю з турбонаддувом. Ідентифікуйте анонімних відвідувачів веб-сайту, контактні дані та збільште обсяг продажів».
FindThatLead
findthatlead.com
Більше жодної ручної пошукової роботи! FindThatLead масштабує вашу генерацію потенційних клієнтів для продажів і зростання.
HG Insights
hginsights.com
Ми надаємо найкращі дані про витрати на ІТ, інсталяцію технологій і аналіз контрактів, щоб допомогти командам із продажів, маркетингу та стратегії швидше збільшувати дохід...
Foleon
foleon.com
На кого б ви не орієнтувалися, це вміст, який залучає вашу аудиторію, заповнює конвеєр і приносить результати. Тож зробіть свій досвід.
WASK
wask.co
WASK — це інструмент цифрового маркетингу, який дозволяє керувати рекламою Facebook, Instagram і Google в одному місці за допомогою розумних функцій.
Metadata
metadata.io
Метадані усувають ручну та повторювану роботу, тому маркетологи B2B можуть нарешті зосередитися на стратегії, креативності та збільшенні прибутку.
Joomag
joomag.com
Створюйте, публікуйте, розповсюджуйте, відстежуйте та монетизуйте свої цифрові журнали, каталоги, брошури, інформаційні бюлетені за допомогою універсальної цифрової платформи Joomag.
SalesIntel
salesintel.io
Знаходьте, охоплюйте та залучайте своїх ідеальних клієнтів. Отримайте точні B2B-компанії та контактні дані, щоб швидше збільшити дохід.
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ — це платформа інструментів пошуку продажів B2B. Знаходьте дані про потенційних клієнтів, відстежуйте сигнали про купівлю та персоналізуйте холодне охоплення для виїзного пошуку потенційних клієнтів.
Visual Visitor
visualvisitor.com
Наша платформа B2B Sales Intelligence допомагає відділам продажів і маркетингу продавати більше. Дані про наміри, база даних B2B, ідентифікатор веб-відвідувача та відстеження електронної пошти.
Cognism
cognism.com
Зв’яжіться зі своїм ідеальним партнером. Почніть змістовні розмови з цільовими обліковими записами та контактами з найпреміальнішою інформацією про продажі на ринку.
SpotlerUK
spotler.co.uk
Повне програмне забезпечення для вхідного та вихідного маркетингу B2B. Забезпечте, щоб ваші відділи маркетингу та продажів отримували більше потенційних клієнтів від трафіку на веб-сайті, перетворювали більше відвідувачів на MQL і проводили повні маркетингові кампанії.
GetEmail.io
getemail.io
Отримайте будь-яку електронну пошту за лічені секунди. Ми використовуємо великі дані та алгоритми машинного навчання, щоб знайти адресу електронної пошти будь-якого спеціаліста будь-якої компанії за одну секунду.
degpeg
degpeg.com
Degpeg — це хмарна платформа живої торгівлі, яка додає й покращує онлайн-продаж і маркетинг будь-яких продуктів/послуг за рахунок покращення взаємодії з клієнтами завдяки багатопотоковій передачі як в Інтернеті, так і на мобільних пристроях, підтримуючи 30+ соціальних платформ одночасно. Продукти: П...
Content Launch
contentlaunch.com
Найпростіший спосіб спланувати та замовити ЧУДОВИЙ вміст ПЛАТФОРМА КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГУ ДЛЯ АГЕНТСТВ ТА МАЛОГО І СЕРБНОГО ПІДПРИЄМСТВ Content Launch – це спрощена платформа для виявлення та розповсюдження вмісту.
Edition Digital
editiondigital.com
Програмне забезпечення для цифрового видавництва Edition об’єднує всі п’ять важливих моментів ефективного цифрового видавництва; СТВОРЕННЯ, УПРАВЛІННЯ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ, МОНЕТИЗАЦІЯ та АНАЛІЗ. Створюйте інтерактивний та захоплюючий вміст без програмування та розповсюджуйте його на всіх платформах – пл...
MeetAlfred
meetalfred.com
Ваше комплексне рішення автоматизації для LinkedIn, електронної пошти та Twitter. З Meet Alfred розкрийте потенціал плавної автоматизації, щоб легко керувати своїм багатоканальним конвеєром продажів. Підвищте ефективність і продуктивність своєї команди, відновивши понад 10 годин на тиждень. Попрощай...
Sales.Rocks
sales.rocks
Sales.Rocks — це провідна платформа для активації та автоматизації продажів, яка має на меті трансформувати повсякденні продажі та маркетинг. Проект було засновано в Роттердамі, Нідерланди, наприкінці 2018 року командою з 10 осіб. Платформа надає дані компанії та контакти з високою точністю. Він пра...