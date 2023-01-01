Альтернативи - Foundry

Sales.Rocks

sales.rocks

Sales.Rocks — це провідна платформа для активації та автоматизації продажів, яка має на меті трансформувати повсякденні продажі та маркетинг. Проект було засновано в Роттердамі, Нідерланди, наприкінці 2018 року командою з 10 осіб. Платформа надає дані компанії та контакти з високою точністю. Він пра...