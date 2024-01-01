Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Formly» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Formly — це потужне та безкоштовне багатоетапне рішення для форм, створене для Webflow. За допомогою лише 5 атрибутів ви можете перетворити будь-яку форму на багатоетапну на Webflow. Особливості включають: * Спеціальні кнопки навігації * Автоматична навігація прогресу * Спеціальна навігація прогресу * Натисніть Enter для прогресу * Перевірка вхідних даних * і багато інших функцій!

Вебсайт: tryformly.com

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