Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Formilla» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Formilla.com є провідним постачальником програмного забезпечення для обміну повідомленнями з клієнтами для продажу, маркетингу та підтримки. Завдяки поєднанню інструментів живого чату, електронної пошти та обміну повідомленнями в програмі на одній потужній платформі понад 12 000 компаній у всьому світі використовують наше програмне забезпечення для створення потенційних клієнтів, автоматизації маркетингу та покращення підтримки клієнтів.

Вебсайт: formilla.com

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