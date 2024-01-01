Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «ForexTV» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

ForexTV надає учасникам глобальних ринків капіталу новини, дані, інструменти підтримки прийняття рішень, навчання, думки та аналіз глобальних валютних і товарних ринків. Наша місія — бути джерелом життєво важливої ​​інформації для світової торгової спільноти та джерелом провідних новин і тенденцій.

Вебсайт: forextv.com

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