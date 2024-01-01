Альтернативи - ForePaaS

Dataiku

dataiku.com

Dataiku — це компанія зі штучного інтелекту (ШІ) і машинного навчання, заснована в 2013 році. У грудні 2019 року Dataiku оголосила, що CapitalG — венчурний фонд останньої стадії зростання, який фінансується Alphabet Inc. — приєднався до Dataiku як інвестор і що він отримав статус єдинорога, оцінений...