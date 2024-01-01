Головна сторінка, підібрана спільнотою для запусків, що формують ончейн-культуру. На Forage куратори спільноти, яких називають «фуражерами», створюють сторінки запуску для проектів, які вони хочуть висвітлити. Стартові сторінки поєднують прес-реліз і пам’ятний монетний двір на одній витонченій одній сторінці, яка розповсюджується як лісова пожежа. Ці запуски куруються на домашній сторінці Forage.xyz, де вони отримують підтримку у вигляді монетних дворів. Коли розробники створюють сторінку запуску на Forage, ми використовуємо останні інновації в онлайн-розповсюдженні, щоб рекомендувати їх запуск більшій кількості людей, які будуть узгоджені з їхньою роботою.

Вебсайт: forage.xyz

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