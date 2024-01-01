For the Wall

For the Wall

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Вебсайт: forthewall.art

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For the Wall — це платформа на основі штучного інтелекту, яка дозволяє користувачам створювати унікальні персоналізовані художні відбитки. Сервіс використовує передові технології машинного навчання для створення широкого спектру художніх стилів. Користувачі мають можливість створювати твори мистецтва з нуля зі значною гнучкістю у розмірах від A4 до A2. Можливості штучного інтелекту платформи також поширюються на створення різних стилізованих художніх відбитків, які включають, але не обмежуються цим, абстракцію, аніме, арт-деко, графіку, акварель, концепт-арт, кубізм, кіберпанк, експресіонізм, графіті, ілюстрації, мінімалізм, поп-арт, психоделічний, retrowave і сюрреалізм. Після того, як користувачі створили свій унікальний твір, For the Wall пропонує доставку по всьому світу, гарантуючи швидке надходження відбитків у ідеальному стані. Існує також можливість обрамити створене мистецтво різноманітними стилями та кольорами. For the Wall надає 30-денну гарантію повернення грошей, гарантуючи задоволення від кожного замовлення.

Вебсайт: forthewall.art

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «For the Wall». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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