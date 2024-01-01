Альтернативи - Footmarks

Pepperi

Pepperi

pepperi.com

Перець | Уніфікована платформа B2B Commerce & Mobile Sales App

Repsly

Repsly

repsly.com

Як інтелектуальні польові команди виграють у роздрібній торгівлі. Статистика в режимі реального часу щодо роздрібної торгівлі та ефективності продажів. Розумніші інструменти мерчандайзингу, просування та продажів для вашої команди на місцях. Все, що вам потрібно, щоб виграти на полиці.

Promomash

Promomash

promomash.com

Promomash — це єдина комплексна платформа управління просуванням для розвитку брендів CPG у роздрібній торгівлі. Плануйте, виконуйте, аналізуйте та оптимізуйте всі ваші рекламні акції роздрібної торгівлі, польові продажі та маркетингові заходи, а також демонстрації в магазинах в одному місці - і пер...

Wiser Solutions

Wiser Solutions

wiser.com

Wiser Solutions® є світовим лідером у сфері продуктів Commerce Execution SaaS. Наш Commerce Execution Suite надає брендам, роздрібним торговцям, брокерам і дистриб’юторам інтелектуальні дані, необхідні для прийняття кращих рішень в Інтернеті та в магазині. Платформа Wiser підтримує різноманітні варі...

VisitBasis

VisitBasis

visitbasis.com

Мобільний додаток VisitBasis допомагає мерчендайзерам, аудиторам роздрібної торгівлі та командам маркетингу на місцях легко складати професійні звіти про роздрібну торгівлю. VisitBasis для Android є безкоштовним для команд з 10 або менше користувачів для проведення аудиту роздрібної торгівлі та опит...

Bindy

Bindy

bindy.com

Програмне забезпечення Bindy Retail Execution Software допомагає брендам роздрібної торгівлі та гостинності виконувати стандарти та програми вчасно, у повному обсязі, на кожному місці. Підвищення ефективності за допомогою індивідуальних контрольних списків, фотографій і підписів, а також замкнутого ...

BeMyEye

BeMyEye

bemyeye.com

BeMyEye надає споживчим брендам комплексне рішення для відстеження, аналізу та покращення ефективності роботи в магазинах, використовуючи технології штучного інтелекту, інфрачервоного зв’язку та краудсорсингу, щоб допомогти їм досягти ідеальної роботи магазину. Оснастіть свій відділ продажів нашою п...

Progress Retail

Progress Retail

progressretail.com

Створено роздрібними торговцями – для роздрібних торговців. Справжній універсальний магазин для роздрібних операцій і навчання: забезпечує динамічне навчання, керування завданнями та комунікацію з компанією. Платформа досвіду співробітників (EXP) у комплекті з відомою роздрібною освітою в сферах нав...

ThirdChannel

ThirdChannel

thirdchannel.com

ThirdChannel надає єдине технологічне рішення для роздрібної торгівлі в магазині та онлайн, яким керують пристрасні експерти бренду. Оснащення кваліфікованих, пристрасних представників бренду потужною хмарною технологією дозволяє їм здійснювати інтелектуальну оптимізацію продажів як в електронній ко...

Skupos

Skupos

skupos.com

Об’єднання індустрії роздрібної торгівлі – Skupos забезпечує розумнішу та прибутковішу роздрібну торгівлю, об’єднуючи незалежні магазини, бренди та дистриб’юторів на одній платформі.

GoSpotCheck

GoSpotCheck

gospotcheck.com

GoSpotCheck від FORM дає змогу виїзним командам керувати ринковою діяльністю за допомогою єдиного мобільного рішення, яке поєднує в собі динамічне керування завданнями, найкраще в галузі розпізнавання зображень, фотозвіти, зв’язок із виїзними командами та розширені звіти – все це в одній простій у в...

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