Альтернативи - FoodNotify
Zomato
zomato.com
Найбільша в Індії служба доставки їжі, харчування та пошуку ресторанів. Краща їжа для більшої кількості людей.
Uber Eats
ubereats.com
Uber Eats – це американська онлайн-платформа для замовлення та доставки їжі, запущена компанією Uber у 2014 році та розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія.
DoorDash
doordash.com
DoorDash Inc. — американська служба доставки готової їжі на замовлення, заснована в 2013 році студентами Стенфорда Тоні Сю, Стенлі Тангом, Енді Фангом і Еваном Муром. Компанія DoorDash, яку підтримує Y Combinator, є однією з кількох технологічних компаній, які використовують логістичні послуги, щоб ...
Grubhub
grubhub.com
Grubhub Inc. – це американська онлайн- і мобільна платформа замовлення готової їжі та доставки, яка з’єднує відвідувачів із місцевими ресторанами. Компанія розташована в Чикаго, штат Іллінойс, і була заснована в 2004 році. Станом на 2019 рік у компанії було 19,9 мільйона активних користувачів і 115 ...
Deliveroo
deliveroo.co.uk
харчування. Ми отримуємо це. У кожного з нас є свої улюблені. З Deliveroo доставляйте улюблені місцеві ресторани та страви на винос прямо до дверей. Все є в меню. Від популярних у країні мереж, таких як KFC, Wagamama, Nando’s, Burger King і Subway, до місцевих ресторанів і ваших улюблених страв на ...
OpenTable
opentable.com
Робіть онлайн-бронювання, читайте відгуки відвідувачів про ресторани та заробляйте бали на безкоштовне харчування. OpenTable — це мережа онлайн-бронювання ресторанів високої кухні в реальному часі.
Postmates
postmates.com
Postmates – це американська компанія, яка пропонує місцеву доставку страв, приготованих у ресторанах, та інших товарів. Станом на лютий 2019 року Postmates працює в 2940 містах США. Послуга покладається на програми для мобільних телефонів і їх можливості глобальної системи позиціонування, щоб відпов...
Just-Eat.ch
just-eat.ch
Просто замовляйте їжу в Just Eat! Хочете піцу, суші чи вегетаріанську страву сьогодні? Насолоджуйтесь улюбленими стравами, доставленими швидко або на винос.
Caviar
trycaviar.com
Доставка та винос із найкращих місцевих ресторанів. Сніданок, обід, вечеря та багато іншого з безпечною доставкою до ваших дверей. Тепер пропонуємо самовивіз і безконтактну доставку.
Seamless
seamless.com
Seamless — це просто найпростіший спосіб замовити їжу з доставкою або на винос. Що б у вас не було в настрої, де б ви не були в настрої, ви це отримаєте. Ні меню, ні телефонних дзвінків, ні повторень. Seamless є частиною портфоліо брендів Grubhub Inc.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet полегшує керування доставкою на останній милі. Інтуїтивно зрозуміла маршрутизація, диспетчеризація, відстеження в реальному часі, аналітика тощо.
Slice
slicelife.com
Slice – це найпростіший спосіб замовити улюблену місцеву піцу. Ми об’єднуємо мільйони любителів піци з тисячами піцерій по всій країні.
Tock
exploretock.com
Замовляйте столики, їжте на винос і отримуйте унікальні кулінарні враження в ресторанах, барах і виноробнях по всьому світу.
Just-Eat.dk
just-eat.dk
Замовляйте їжу на винос онлайн у більш ніж 2300 місцевих ресторанах у Just Eat. Отримайте піцу, суші та багато іншого з доставкою до ваших дверей!
Just-Eat.fr
just-eat.fr
Доставка додому з найкращих ресторанів поруч з Just Eat, новою назвою Allo Resto! Замовити зараз!
DelivApp
delivapp.com
Механізм логістики на вимогу. Покращуйте свої замовлення за допомогою справжнього програмного забезпечення для керування доставкою на вимогу. Відправка, планування маршруту, керування кур’єрською службою – все це адаптовано до ваших операцій на вимогу.
ChowNow
chownow.com
ChowNow — це система онлайн-замовлень без комісії та додаток для замовлення їжі, який допомагає ресторанам нагодувати своїх голодних клієнтів.
ChatFood
chatfood.io
ChatFood — це мобільна платформа замовлення й оплати для провідних брендів гостинності та розваг. Він надає розширені інструменти, які допомагають компаніям надавати своїм клієнтам зручні умови замовлення й оплати як на місці, так і в Інтернеті. Багатофункціональні пропозиції ChatFood допомагають пі...
Orders.co
orders.co
Керування меню: система керування основним меню Orders.co дає вам повний контроль над усіма вашими меню в одному зручному місці. Menu Sync ™ дозволяє ресторанам пов’язувати всі свої меню з головним меню Orders.co і мати однаковість на всіх підключених платформах. Економія дорогоцінного часу та гроше...
Tycode
tycode.tech
Tycode дає вам змогу революціонізувати свій харчовий бізнес. Тепер ваші клієнти можуть не лише робити замовлення з будь-якого місця, будь то столик, готельний номер чи будь-де у вашому приміщенні, але й можуть оплачувати вам онлайн, робити одночасні замовлення та користуватися різними іншими унікаль...
Owner.com
owner.com
Owner.com — це універсальна платформа, яку незалежні ресторани використовують для підтримки своєї цифрової присутності. Він надає незалежним ресторанам технологічні та маркетингові надздібності таких великих брендів, як Domino's, Chick Fil-A та SweetGreen. Платформа може керувати всім: від веб-сайті...
BentoBox
getbento.com
Познайомтеся з технологіями, які створюють ресторанну магію. Від дизайну веб-сайту до онлайн-замовлень і рішень для оплати, BentoBox допомагає ресторанам у всьому світі створювати кращі враження для своїх клієнтів і персоналу.
Fresho
fresho.com
Fresho — це провідне програмне забезпечення для онлайн-замовлень для оптових постачальників продуктів харчування та закладів. Використовуйте Fresho, щоб зробити замовлення їжі оптом простим і без стресу.
Menubly
menubly.com
Menubly дозволяє створювати цифрове меню з можливостями онлайн-замовлень, яке обслуговує різноманітні підприємства, включаючи ресторани, пекарні, кафе та фуд-траки. Menubly — це все, що потрібно вашому ресторану, щоб приймати замовлення клієнтів безпосередньо з вашого веб-сайту, захищаючи прибутки в...
MealPe
mealpe.app
MealPe — це онлайн-додаток для постачальників послуг пошуку та замовлення їжі для їдалень, кафетеріїв і фуд-кортів, призначений виключно для місцевої аудиторії та спільнот, таких як Co-Working, Corporate Park, Hospitals, Events, Venues, Stadiums, Coliving Spaces
MalouApp
malou.io
MalouApp — це спеціалізоване цифрове маркетингове рішення, створене виключно для ресторанів, яке об’єднує сторінку ресторану в Google, профілі в соціальних мережах, а також платформи для розміщення списків і доставки в один централізований центр.
Vromo
vromo.io
VROMO дозволяє легко керувати доставкою на вимогу для мереж ресторанів, які використовують власних водіїв доставки, автопарки третіх сторін або комбінацію обох. З VROMO ви можете автоматично пропонувати роботу водіям і спілкуватися зі своїми клієнтами, як ніколи раніше. Надсилайте клієнтам посилання...
Restimo
restimo.com
Restimo об’єднує всі канали доставки (UberEats, Glovo, Bolt Food, Wolt, Takeaway), POS-системи та кур’єрів в одному місці. Він забезпечує інтеграцію замовлень, керування меню та бізнес-звіти на одному екрані.
Quicklly
quicklly.com
Quicklly – це онлайн-ринок, який з’єднує споживачів із місцевими південноазіатськими магазинами та ресторанами в США, забезпечуючи зручні покупки та ресторани. Він служить мостом для тих, хто шукає автентичні південноазіатські товари, продукти та страви, спрощуючи онлайн-замовлення та доставку.
Phygital24
phygital24.com
Настав час володіти системою онлайн-замовлень, оскільки програми сторонніх розробників, багато з яких приховують дані, втручаються в безпосередній зв’язок між рестораном і його клієнтами, тим самим стягуючи високу комісію