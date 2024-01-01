Food Safety News

Food Safety News

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Вебсайт: foodsafetynews.com

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Новини про безпеку харчових продуктів – це щоденне джерело новин про спалахи захворювань харчового походження, харчову науку, технології, харчову політику тощо.

Вебсайт: foodsafetynews.com

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