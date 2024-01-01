Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Fond» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Fond — це глобальна платформа SaaS, яка бездоганно об’єднує процеси винагороди та визнання співробітників в одне просте у використанні рішення. Завдяки Fond співробітники та менеджери можуть впізнавати один одного, отримувати винагороди, отримувати доступ до ексклюзивних корпоративних знижок і вимірювати успіх, щоб відділи кадрів витрачали менше часу на керування програмами та більше часу на досягнення результатів.

Вебсайт: fond.co

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