Fond

Fond

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Вебсайт: fond.co

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Fond — це глобальна платформа SaaS, яка бездоганно об’єднує процеси винагороди та визнання співробітників в одне просте у використанні рішення. Завдяки Fond співробітники та менеджери можуть впізнавати один одного, отримувати винагороди, отримувати доступ до ексклюзивних корпоративних знижок і вимірювати успіх, щоб відділи кадрів витрачали менше часу на керування програмами та більше часу на досягнення результатів.

Вебсайт: fond.co

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