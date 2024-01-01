Fohlio

Fohlio

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Вебсайт: fohlio.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Fohlio — це потужне, інтуїтивно зрозуміле та просте у використанні програмне забезпечення для специфікацій FF&E, керування даними та закупівель. Керуйте процесом складання бюджету, специфікацій, закупівель, запасів і даних про продукт від початку до кінця.
Категорії:
Business
Building Design and Building Information Modeling (BIM) Software

Вебсайт: fohlio.com

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Альтернативи

SketchUp

SketchUp

sketchup.com

AutoCAD Web

AutoCAD Web

autodesk.com

Vectorworks Cloud

Vectorworks Cloud

vectorworks.net

SOLIDWORKS

SOLIDWORKS

solidworks.com

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

Snaptrude

Snaptrude

snaptrude.com

Imerso

Imerso

imerso.com

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