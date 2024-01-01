Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Fohlio» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Fohlio — це потужне, інтуїтивно зрозуміле та просте у використанні програмне забезпечення для специфікацій FF&E, керування даними та закупівель. Керуйте процесом складання бюджету, специфікацій, закупівель, запасів і даних про продукт від початку до кінця.

Вебсайт: fohlio.com

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