Альтернативи - Flowtrail AI

Shutterstock

shutterstock.com

Shutterstock — це американський постачальник стокових фотографій, відеоматеріалів, фондової музики та інструментів для редагування; її штаб-квартира знаходиться в Нью-Йорку. Заснована в 2003 році програмістом і фотографом Джоном Орінгером, Shutterstock підтримує бібліотеку з близько 200 мільйонів бе...